التنمُّر هو إيذاء شخص بالأفعال (مثل ضرب الشخص أو تكسير أشيائه) أو بالأقوال (مثل الإغاظة، أو المضايقة، أو التهديد).قد يكون المتنمر أكبر حجمًا، أو أكثر قوةً، أو أكثر شعبية من الضحية.

يمكن أن يحدثَ التنمُّر في العديد من الأماكن، مثل المنزل، أو المدرسة، أو العمل.يمكن أن يحدُث لمرَّة واحدة أو يتكرَّرَ عدة مرات.

يمكن لكل من الأولاد والبنات أن يكونوا ضحايا للتنمُّر

قد يحدثَ التنمّر في أي عمر، ابتداءً من مرحلة ما قبل المدرسة مرورًا بالبلوغ وما بعده

يتعرض العديد من الطلاب للتنمّر من خلال البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي (وهو ما يُطلق عليه اسم التنمّر عبر الإنترنت)

لا يُعد التنمر أو التعرض للتنمر جزءًا طبيعيًا من مرحلة الطفولة

يُشير مصطلح الرسائل الجنسيَّة (sexting) إلى إرسال رسائل رقمية جنسية أو صور جنسية إلى شخص ما.يمكن أن يُفضي إرسال الرسائل الجنسية إلى التنمّر إذا كان شخص ما يريد إيذاء أو إحراج الشخص الذي جرت مشاركة صوره أو رسائله الجنسية.