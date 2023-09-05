ما هو التنمُّر؟
التنمُّر هو إيذاء شخص بالأفعال (مثل ضرب الشخص أو تكسير أشيائه) أو بالأقوال (مثل الإغاظة، أو المضايقة، أو التهديد).قد يكون المتنمر أكبر حجمًا، أو أكثر قوةً، أو أكثر شعبية من الضحية.
يمكن أن يحدثَ التنمُّر في العديد من الأماكن، مثل المنزل، أو المدرسة، أو العمل.يمكن أن يحدُث لمرَّة واحدة أو يتكرَّرَ عدة مرات.
يمكن لكل من الأولاد والبنات أن يكونوا ضحايا للتنمُّر
قد يحدثَ التنمّر في أي عمر، ابتداءً من مرحلة ما قبل المدرسة مرورًا بالبلوغ وما بعده
يتعرض العديد من الطلاب للتنمّر من خلال البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي (وهو ما يُطلق عليه اسم التنمّر عبر الإنترنت)
لا يُعد التنمر أو التعرض للتنمر جزءًا طبيعيًا من مرحلة الطفولة
يُشير مصطلح الرسائل الجنسيَّة (sexting) إلى إرسال رسائل رقمية جنسية أو صور جنسية إلى شخص ما.يمكن أن يُفضي إرسال الرسائل الجنسية إلى التنمّر إذا كان شخص ما يريد إيذاء أو إحراج الشخص الذي جرت مشاركة صوره أو رسائله الجنسية.
كيف يُمكن معرِفة ما إذا كان أحدهم يتعرّض للتنمّر؟
قد يكون الأشخاص الذين يتعرَّضون إلى التنمُّر:
حَزينين
محرجين
متأذين
قَلِقين
لديهم ضعف في احترام الذات
قد يشعر ضحية التنمّر الشاب بالإحراج من إبلاغ شخص بالغ عما يتعرض له.غالبًا ما لا يدرك المعلمون والآباء أن الطفل يتعرض إلى التنمّر.حيث يتعرض العديد من الضحايا إلى ضرر بدني أو نفسي بسبب التنمر.
يتعلَّم المتنمرون أنفسهم سُّلُوكيات سلبية إن لم يَجرِ تصحيحها، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من العنف.كما إن التنمر يُقلل من فرص بقاء المتنمِّر في المدرسة، أو الحصول على فرصة وظيفية، أو إنشاء علاقات مستقرة مع وصوله إلى سن الرشد، ويكون أكثر عرضة للسجن في وقت لاحق من الحياة.
ما الذي ينبغي فعله عند التعرُّض للتنمّر؟
يُعدُّ التنمّر سلوكًا خاطئًا.إذا قام شخصٌ بالتنمّر عليك، فمن الممكن:
إخبار شخص بالغ
الابتعاد عن المكان
تغيير الروتين اليومي لتجنب التنمر
التحدَّث مع مُعالج أو استشاري
التظاهر بتجاهل التنمّر حتى يفقد المتنمِّر الاهتمام
إذا حدث التنمر في المدرسة، فينبغي إبلاغ المسؤولين فيها.
ماذا أفعل إذا رأيت شخصًا آخر يتعرض للتنمر؟
ينبغي عدم تجاهل التنمر.إن أهم شيء ينبغي فعله عند مشاهدة حالة تنمر هو التعامل معها على الفور.
إذا تعرض الطفل إلى التنمر:
ينبغي إبلاغ مسؤولي المدرسة
تذكير الطفل بأن التنمّر لا يمكن أن يكون مقبولاً على الإطلاق
الطلب من الطفل محاولة تجاهل التنمّر
التحدث إلى والدي الطفل المتنمِّر (ولكن ينبغي عدم التصرف بغضب تجاههم والتركيز على السلوك السيئ لطفلهم)، والطلب من الطفل المُتنمِّر الاعتذار والتوقف عن التنمّر
الحصول على استشارة للطفل