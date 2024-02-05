سيُعالج الأطباءُ العيب في جدار البطن عند الصغير حالما تلده أمه،وسوف يقومون بالأمور الآتية:

يستخدمون ضمادات لتغطية ووقاية الأمعاء

يُعطون سوائل ومُضادات حيوية عن طريق وريد

يضعون أنبوبًا بلاستيكيًا في الأنف من أجل تصريف عصارات المعدة

يستخدمون الجراحةَ لإعادة الأمعاء إلى مكانها في داخل البطن وإغلاق الفتحة

ينبغي على الأطباء أحيانًا الانتظار لبضعة أيام من أجل تمطيط جلد معدة الطفل ببطءٍ قبل الجراحة، وذلك حتَّى تكون هناك كمية كافية من الجلد لتغطية الفتحة،وإذا كانت هناك كمية كبيرة متبارزة من الأمعاء، قد يُعيدونها إلى داخل البطن قليلًا في كل مرة على مدى العديد من الأيام أو الأسابيع.