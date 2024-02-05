ما هُوَ العيب في جدار البطن؟
العيب في جدار البطن هو فجوة في الجلد وعضلات البطن،وتتبارز الأمعاء عبر الفجوة وتتعرض إلى الهواء.
عيوب جدار البطن هي عيوب ولادية أو خلقية يمكن رؤيتها بعد الولادة مباشرة،
وتتبارز أمعاء المولود عبر فجوةٍ في البطن،
وتكون الفجوة في السرَّة أو بالقرب منها عادةً.
في بعض الأحيان، يُغطِّي غشاء رقيق الأمعاء،
وإذا لم تكن الأمعاء مغطاة بغشاء، يمكن أن تتهيَّج بالسائل الأمنيوسي قبل الولادة،
وسيحتاج المولود إلى جراحةٍ لإعادة الأمعاء إلى البطن وإغلاق الفجوة.
غالبًا ما يكون لدى الأطفال الذين لديهم عيوب في جدار البطن عيوب خلقية أخرى أو مشاكل وراثية (مثل مُتلازمة داون Down syndrome).
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير عيب في جدار البطن؟
يكتشف الأطباء العيب في جدار البطن في أثناء إجراء الموجات فوق الصوتية الروتينية في أثناء الحمل عادةً،وإذا لم يجدوا المشكلة في أثناء الحمل، سيكتشفونها حالما تلد الأم صغيرها.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ العيوبَ في جدار البطن؟
سيُعالج الأطباءُ العيب في جدار البطن عند الصغير حالما تلده أمه،وسوف يقومون بالأمور الآتية:
يستخدمون ضمادات لتغطية ووقاية الأمعاء
يُعطون سوائل ومُضادات حيوية عن طريق وريد
يضعون أنبوبًا بلاستيكيًا في الأنف من أجل تصريف عصارات المعدة
يستخدمون الجراحةَ لإعادة الأمعاء إلى مكانها في داخل البطن وإغلاق الفتحة
ينبغي على الأطباء أحيانًا الانتظار لبضعة أيام من أجل تمطيط جلد معدة الطفل ببطءٍ قبل الجراحة، وذلك حتَّى تكون هناك كمية كافية من الجلد لتغطية الفتحة،وإذا كانت هناك كمية كبيرة متبارزة من الأمعاء، قد يُعيدونها إلى داخل البطن قليلًا في كل مرة على مدى العديد من الأيام أو الأسابيع.