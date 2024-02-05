ما هُوَ سوء الاستدارة المعوية؟

ما هُوَ سوء الاستدارة المعوية؟

لدى الإنسان أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة.المعى الدقيق هو أنبوب ملتفّ طويل يصل المعدةَ بالأمعاء الغليظة.تكون الأمعاء الغليظة أقصر، ولكن أعرض، وتتجه من نهاية الأمعاء الدقيقة إلى المستقيم.

سوء الاستدارة المعوية intestinal malrotation هو عيب خلقي لا تتخلق فيه أمعاء الجنين بشكلٍ طبيعي قبل الولادة،

وقبل الولادة، تتخلق أمعاء الجنين في وضعيَّة واحدة ومن ثمَّ تتحوَّل (تدور) إلى موضعها الطبيعيّ،

وفي بعض الأحيان لا تدور أمعاء الصغير إلى الموضع الطبيعي، وتُسمَّى الحالة سُوء الاستدارة.

يُسبب سوء الاستدارة انسدادًا في الأمعاء ويُشكل تهديدًا لحياة الصغير،

ويحتاجُ الصغار إلى جراحةٍ لإصلاح المُشكلة،

وغالبًا ما تُوجد عيوب خلقية أخرى عند الصغار الذين لديهم سوء الاستدارة المعوية.