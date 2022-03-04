ما هُوَ داء هيرشسبرونغ؟
يكُون المِعَى الغليظ مُبطنًا بعضلات تتقلص لتُحرِّك البراز عبره،وداء هيرشسبرونغ Hirschsprung disease هُوَ عيب خلقيّ يكون فيه جزء من القولون (المعى الغليظ) يفتقد الاعصاب التي تُرسل إشارةً إلى العضلات حتى تتقلص.
يتراكم البراز في المِعى ويُسبب انسدادًا،
وقد يتقيأ الصغير الذي لديه داء هيرشسبرونغ ويرفض الأكل ويكون بطنه متورمًا.
يستخدم الأطباءُ الجراحة لاستئصال جزء من المعى الذي تكون الأعصاب فيه مفقودةً،
وإذا لم يُعالَج داءُ هيرشسبرونغ، يُمكن أن يؤدي إلى عدوى قاتلة في الأمعاء تُسمَّى التهاب الأمعاء والقولون enterocolitis.
ما هي أعرَاض داء هيرشسبرونغ؟
تنطوي الأَعرَاض على:
بالنسبة إلى حديثي الولادة، عدم التبرُّز خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من بعد الولادة
تقيُّؤ بلونٍ أخضر أو بنّي
تورم البطن
رفض الأكل
إذا كان جزء صغير فقط من المعى الغليظ للصغير مسدودًا، يُمكن أن تكون الأعراض خفيفة وتنطوي على:
براز رقيق، مثل الشريط
بطن متورم
عدم اكتساب الوزن
عدم التبرُّز
قد لا يجري تشخيص الأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة حتى وقت لاحق في مرحلة الطفولة، أو في حالات نادرة، حتى مرحلة البلوغ.
إذا لم يُعالَج داءُ هيرشسبرونغ، قد يُصاب الصغير بالتهاب الأمعاء والقولون المترافق مع داء هيرشسبرونغ Hirschsprung enterocolitis،وهي حالة يُمكن أن تُهدد الحياة ومع أعراض تنطوي على:
حمى مفاجئة
تورم البطن
إسهال انفجاري
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير داءُ هيرشسبرونغ؟
قد يشتبه الأطباءُ في داء هيرشسبُرونغ إذا لم يتبرز الطفل خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من بعد الولادة،
ويجرون اختبارات للتحري عن هذا الداء عن طريق:
الأشعة السينية مع حقنة الباريُوم
خزعة من المستقيم (يأخذ الأطباءُ قطعة صغيرة من مُستقيم الصغير لتفحصها تحت المجهر)
قياس الضغط في داخل مستقيم الصغير
كيف يعالج الأطباءُ داءَ هيرشسبُرونغ؟
يُعالجُ الأطباءُ داء هيرشسبرونغ عن طريق:
الجراحة لاستئصال الجزء غير الطبيعي من المِعَى وإعادة وصل الطرفين السليمين من المعى
في بعض الأحيان، إذا كان الطفل متوعكًا جدًا، يستخدم الأطباءُ أولًا فغر القولون المؤقت،حيث يُحدِثُون فتحةً في المعى الغليظ ويصلونها بفتحةٍ في البطن،ويخرج براز الصغير من الفتحة إلى داخل كيس حتى يصبح الطفل بصحة جيدة بما يكفي لأن يخضع إلى جراحةٍ أخرى،ثم يقوم الأطباء بجراحة ثانية لإزالة جزء الأمعاء الذي لا يعمل، ويُعيدون وصل المعى السليم، ويُغلقون فتحة فغر القولون.
يُعالَج الأطبَّاء العدوى (التهاب الأمعاء والقولون) عن طريق:
السوائل والمضادَّات الحيوية في الوريد
شطف البراز من الأمعاء بالماء المالح الذي يُعطى من خلال أنبوب في المستقيم
الجراحة