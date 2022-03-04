تنطوي الأَعرَاض على:

بالنسبة إلى حديثي الولادة، عدم التبرُّز خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من بعد الولادة

تقيُّؤ بلونٍ أخضر أو بنّي

تورم البطن

رفض الأكل

إذا كان جزء صغير فقط من المعى الغليظ للصغير مسدودًا، يُمكن أن تكون الأعراض خفيفة وتنطوي على:

براز رقيق، مثل الشريط

بطن متورم

عدم اكتساب الوزن

عدم التبرُّز

قد لا يجري تشخيص الأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة حتى وقت لاحق في مرحلة الطفولة، أو في حالات نادرة، حتى مرحلة البلوغ.

إذا لم يُعالَج داءُ هيرشسبرونغ، قد يُصاب الصغير بالتهاب الأمعاء والقولون المترافق مع داء هيرشسبرونغ Hirschsprung enterocolitis،وهي حالة يُمكن أن تُهدد الحياة ومع أعراض تنطوي على: