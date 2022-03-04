ما هِيَ تشوهاتُ الشَّرَج والمُستَقيم؟
الشَّرج هو الفتحة في المؤخرة حيث يخرج البراز،والمستقيم هو نهاية المِعَى الغليظ والمتصلة بالشرج.
تشوهات الشرج والمستقيم هي عيوب خلقية في الشرج والمستقيم،
وهي تحدث عندما تكون فتحة الشرج ضيقة أو مغطاة بالجلد أو مفقودة بشكل كامل،
وهي تسدُّ الأمعاء بحيث لا يستطيع الصغير التَّبرُّز.
يستخدم الأطباء الجراحةَ لتصحيح التشوه في الشرج والمُستقيم عادةً،
وغالبًا ما يكون لدى الصغار بتشوهات في الشرج والمستقيم عيوبٌ خلقية أخرى.
ما هِيَ أعراض تشوهات الشرج والمستقيم؟
لا يقوم الصغار الذين لديهم تشوهات في الشرج والمستقيم بالتبرُّز بشكلٍ طبيعيّ من بعد الولادة،ولا يبدو الشرج عند الصغير طبيعيًا.
إذا لم تجرِ مُعالَجَة التشوُّه في الشرج والمستقيم، قد يحدث انسداد في أمعاء الصغير ويُسبب:
ألمًا
تهيجًا
تقيؤًا
انتفاخًا في البطن
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير تشوه في الشرج والمستقيم؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير تشوه في الشرج والمستقيم عن طريق تفحصه من بعد الولادة مباشرةً،كما قد يستخدمون الأشعَّة السِّينية أيضًا.
كيف يُعالج الأطباء تشوهات الشرج والمستقيم؟
لمُعالجة تشوه في الشرج والمُستقيم، يستخدم الأطباءُ عادةً:
الجراحة لإزالة أو فتح الجلد الذي يسدُّ فتحة الشرج
أحيانًا وبالنسبة إلى المشاكل الشديدة، يجرون أولًا فغر القولون المؤقت temporary colostomyويُحدِثون فتحةً في المِعَى الغليظ ويصلونها بفتحةٍ في البطن،ويخرج براز الصغير من الفتحة إلى داخل كيس إلى أن ينمو الصغير بما يكفي لإجراء عملية جراحية أخرى لإصلاح التشوهَ في الشرج والمستقيم وإغلاق فغر القولون.