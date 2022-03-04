لا يقوم الصغار الذين لديهم تشوهات في الشرج والمستقيم بالتبرُّز بشكلٍ طبيعيّ من بعد الولادة،ولا يبدو الشرج عند الصغير طبيعيًا.

إذا لم تجرِ مُعالَجَة التشوُّه في الشرج والمستقيم، قد يحدث انسداد في أمعاء الصغير ويُسبب: