الفتق الحجابي diaphragmatic hernia هو ثقب أو بقعة ضعيفة في الحجاب الحاجز بحيث تتبارز الأعضاء في البطن إلى داخل الصدر،

ويُمكن أن يُولَد الصغار ولديهم فتق حجابي،

حيث قد تتبارز المعدة أو المِعَى أو الكبد أو الطحال عند الصغير إلى داخل الصدر على جانبٍ واحدٍ وتضغط على الرئة.

يكون الفتق الحجابي على اليسار دائمًا تقريبًا،

وقد يُسبب مشاكل تنفس شديدة عندَ الولادة.

إذا اندفعت أعضاء البطن إلى داخل الصدر قبل الولادة، قد لا تتخلق الرئة على هذا الجانب بشكلٍ طبيعي،وإذا اندفعت أعضاء البطن إلى داخل الصدر بعد الولادة، سيواجه الصغير صعوبةً في التنفُّس.