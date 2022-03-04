الحجاب الحاجز diaphragm هو العضلة بين الصدر والبطن والتي تُساعد على التنفُّس،والفتق hernia هو ثقب أو بقعة ضعيفة في عضلة.
ما هُوَ الفتق الحجابي؟
الفتق الحجابي diaphragmatic hernia هو ثقب أو بقعة ضعيفة في الحجاب الحاجز بحيث تتبارز الأعضاء في البطن إلى داخل الصدر،
ويُمكن أن يُولَد الصغار ولديهم فتق حجابي،
حيث قد تتبارز المعدة أو المِعَى أو الكبد أو الطحال عند الصغير إلى داخل الصدر على جانبٍ واحدٍ وتضغط على الرئة.
يكون الفتق الحجابي على اليسار دائمًا تقريبًا،
وقد يُسبب مشاكل تنفس شديدة عندَ الولادة.
إذا اندفعت أعضاء البطن إلى داخل الصدر قبل الولادة، قد لا تتخلق الرئة على هذا الجانب بشكلٍ طبيعي،وإذا اندفعت أعضاء البطن إلى داخل الصدر بعد الولادة، سيواجه الصغير صعوبةً في التنفُّس.
ما الذي يُسبب الفتق الحجابي؟
لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيقٍ لماذا يحدث الفتق الحجابي عند بعض الصغار، ولكنه غالبًا ما يحدث عند الصغار الذين لديهم عيوب خلقية أخرى.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل فتق حجابي؟
قد يكتشفُ الأطباء الفتق الحجابي قبل ولادة الصغير في أثناء تخطيط الصدى الروتيني.وبعدَ الولادة، يستخدمون تصوير الصدر بالأشعة السينية.
كيف يُعالج الأطباء الفتقَ الحجابي؟
لمُعالجة الفتق الحجابي، سيقوم الأطباءُ بالآتي:
عند الحاجة، إعطاء الصغير الأكسجين عن طريق المنفسة
الجراحة لإصلاح الفتحة أو البقعة الضعيفة في الحجاب الحاجز عند الصغير.