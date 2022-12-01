ما هِيَ السنسنة المشقوقة؟
السنسنة المشقوقة spina bifida هِيَ عيب خلقيّ في العمود الفقري،حيث لا يتشكَّل العمود الفقري للجنين بشكلٍ طبيعي،وفي بعض الأحيان، يتأثر الحبل الشوكي والأعصاب القادمة منه،وقد لا يُسبب هذا مشاكل، أو قد يسبب مشاكل طويلة الأمد في المشي والتبول والتبرز.
تُؤثِّرُ السنسنة المشقوقة في الجزء الأوسط والسفلي من الظهر،
كما يكون عند عدد قليل من الصغار عيوب خلقية في الدماغ أيضًا،
وتتراوح العيوب بين صغيرةٍ إلى كبيرةٍ،
ولا تُسبِّبُ العيوب الصغيرة أيَّة أعراض عادةً،
وقد تُسبب العيوب الكبيرة ضعفًا في الساق ومشاكل في المشي أو انحناءً في العمود الفقري أو مشاكل في المثانة.
يكُون الضرر في الدماغ أو الحبل الشوكي أكثر ميلًا للحدوث عندما يبرز النسيج بوضوح من ظهر الصغير،
وإذا كانت أجزاء من الحبل الشوكي مكشوفةً، قد يُصاب الصغير بعدوى (التهاب السحايا).
السنسنة المشقوقة: عَيب في العمود الفقري
في السنسنة المشقوقة، لا تتشكل عظام العمود الفقري (الفقرات) بشكلٍ طبيعي،ويمكن أن تختلف السنسنة المشقوقة من ناحية الشدة.
بالنسبة إلى خلل الرفاء الشوكي الخفي، لا تتشكل فقرة واحدة أو أكثر بشكل طبيعي، كما قد يُصاب الحبل الشوكي وطبقات النسج (السحايا) المحيطة بها أيضًا.هناك أنواع مختلفة تتميز بمستويات متفاوتة من شدة الضرر العصبي.يمكن استنتاج التشخيص أحيانًا من خلال ظهور أعراض في أسفل الظهر، مثل خصلة من الشعر، أو نقرة، أو منطقة مصبوغة على الجلد فوق العيب.
بالنسبة إلى القِيلَة السِحائِيَّة، تبرز السحايا من خلال فقرات تشكلت بشكل غير كامل، مما يؤدي إلى بُروز مملوء بالسائل تحت الجلد،ويكون الحبل الشوكي في موضعه الطبيعي.
النوع الأكثر شدة هو القيلة النخاعية السحائية، حيثُ تبرُز السحايا والحبل الشوكي.ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ المُصابة متسلخة وبلون أحمر، من المُحتمل أن يُعاني الرضيع من ضعفٍ شديدٍ.
ما الذي يُسبب السنسنةَ المشقوقة؟
تنطوي أسباب السنسنة المشقوقة على:
عدم وجود ما يكفي من فيتامين حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل
اضطراب وراثي
استخدام أدوية مُعيَّنة في أثناء فترة الحمل ، مثل الفالبروات valproate
ما هِيَ أعراض السنسنة المشقوقة؟
لا تظهر أيَّة أعراض عند العديد من الأطفال الذين لديهم عيوب صغيرة،وتنجُم معظمُ الأَعرَاض عن الضرر في الدماغ أو الحبل الشوكي.
تنطوي الأَعرَاض على:
وجود الكثير من السائل في الحيز داخل الدماغ (مَوَه الرأس)
صعوبات التعلم
صعوبة البلع
صعوبة المَشي
ضعف الشعور الطبيعي في الجلد فوق الحبل الشوكي
عدم القدرة على التبول أو صعوبة فيه
حالات عدوى متكررة في السبيل البولي
عدم القدرة على ضبط عملية التبرز
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الصغير سنسنة مشقوقة؟
يستخدِمُ الأطباءُ باستقصاء في أثناء الثلث الثاني من الحمل،وقد ينطوي هذا على:
اختبار للدم
اختبار السائل الذي يُحيط بالجنين (بزل السَّلَى amniocentesis).
كيف يُعالج الأطباء السنسنةَ المشقوقة؟
يستخدِمُ الأطباءُ الجراحةَ عادةً،
ويُحدِّدُ فريق من الاختصاصيين نوعَ العيب ومدى شدته، ويتحدثون مع عائلة الصغير حول المُعالجة والرعاية،
وسيُعالجون مشاكل المثانة والعظام والعضلات ومناطق أخرى.
هل يمكن الوقاية من السنسنةِ المشقوقة؟
يوصي الأطباء جميع النساء اللواتي قد يحملن أو الحوامل بأن يأخذن فيتامين حمض الفوليك (الفولات).حيثُ تشير الدراسات إلى أن حمض الفوليك يساعد على الوقاية من السنسنة المشقوقة والعيوب المُشابهة عندَ الجنين.
تُواجه النساء اللواتي أنجبن صغيرًا لديه سنسنة مشقوقة زيادةً في خطر ولادة صغير لديه نفس العيب، وينبغي عليهنَّ أخذ جرعة كبيرة من فيتامينات حمض الفوليك قبل 3 أشهر من الحمل، والاستمرار في أخذها خلال الثلث الأوَّل من الحمل،
وينبغي على المرأة استشارة الطبيب حول كمية حمض الفوليك التي ينبغي أن تأخذها.