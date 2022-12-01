السنسنة المشقوقة spina bifida هِيَ عيب خلقيّ في العمود الفقري،حيث لا يتشكَّل العمود الفقري للجنين بشكلٍ طبيعي،وفي بعض الأحيان، يتأثر الحبل الشوكي والأعصاب القادمة منه،وقد لا يُسبب هذا مشاكل، أو قد يسبب مشاكل طويلة الأمد في المشي والتبول والتبرز.

تُؤثِّرُ السنسنة المشقوقة في الجزء الأوسط والسفلي من الظهر،

كما يكون عند عدد قليل من الصغار عيوب خلقية في الدماغ أيضًا،

وتتراوح العيوب بين صغيرةٍ إلى كبيرةٍ،

ولا تُسبِّبُ العيوب الصغيرة أيَّة أعراض عادةً،

وقد تُسبب العيوب الكبيرة ضعفًا في الساق ومشاكل في المشي أو انحناءً في العمود الفقري أو مشاكل في المثانة.

يكُون الضرر في الدماغ أو الحبل الشوكي أكثر ميلًا للحدوث عندما يبرز النسيج بوضوح من ظهر الصغير،