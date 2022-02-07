الجينات هي الرموز الكيميائية التي تضبط كل شيء حول كيفية عمل الجسم وكيف يتكون وكيف يبدو شكله،ويوجد عند الأشخاص أكثر من 20 ألف من الجينات المختلفة،وتوجد في كل خلية في الجسم نسخة من كلِّ جين،

والخَلايا هي لَبِناتُ البناء المجهرية للجسم.يتكون كل عضو من أعضاء الجسم من أنواع مختلفة من الخلايا،فعلى سَبيل المثال، توجد خلايا عصبية في الدماغ، وخلايا كبدية في الكبد، وخلايا في المعدة تصنع حمض المعدة،وتضبط الجينات الطريقةَ التي تنمو وتعمل بها كل خلية،

ويجري ضبطُ بعض الأشياء في الجسم عن طريق جينٍ واحدٍ فقط،ولكن بالنسبة إلى معظم الأشياء، مثل الطول والوزن، يجري ضبطها من خلال العديد من الجينات التي تعمل مع بعضها بعضًا.