ما هو الورم الأرومي العصبي؟
الورم الأرومي العصبي neuroblastoma هو نوع من السرطان ينمو في الخلايا العصبية غير الناضجة في أجزاء مختلفة من الجسم.الوَرَم الأَرُومِي العَصَبِي هو السرطان الأكثر شُيُوعًا عند الأطفال، وأحد أكثر الأورام شُيُوعًا عند الأطفال اليافعين.
يبدأ الورم الأرومي العصبي عادةً في الغدتين الكظريتين (تقعان فوق الكلى)، أو في الأعصاب التي تسير بمحاذاة العمود الفقري في الصدر أو البطن
قد يبدأ تشكل السرطان منذ ما قبل الولادة
عادةً ما ينتشر الوَرَم الأَرومِي العصبي إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل العظام، والجلد، والحبل الشوكي
يكون المآل أفضل ما يمكن إذا كان الطفل صغيرًا ولم ينتشر السرطان لديه
يعالج الأطباء الورم الأرومي العصبي باستعمال الجراحة، والعلاج الكيميائي، وفي بعض الأحيان العلاج الشعاعي
ما الذي يُسبب الورم الأرومي العصبي؟
في معظم الحالات لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب الورم الأرومي العصبي عند الأطفال.يمكن في حالات نادرة أن يرث الطفل الجينة المعيبة التي تُسبب الورم الأرومي العصبي.
ما هي أعراضُ الورم الأرومي العصبي؟
تعتمد أعراض الورم الأرومي العصبي على المكان الذي نشأ فيه الوَرَم، وما إذا بدأ أو انتشر.
إذا بدأ الورم الأرومي العصبي في بطن الطفل، فسوف تتضمن الأعراض:
بطن كبيرة
الشعور بالامتلاء
ألم في البطن
إذا بدأ الورم الأرومي العصبي في صدر الطفل، فسوف تتضمن الأعراض:
السعال
مشكلة بالتنفس
قد يعاني الطفل من أعراض أخرى إذا انتشر الورم الأرومي العصبي إلى أجزاء أخرى من الجسم:
العظام: ألم في العظام، وضعف وتعب، وشحوب في الجلد، وكدمات
الجلد: كتل على الجلد
الحبل الشوكي: ضعف في الذراعين و/أو الساقين
تكون العديد من هذه الأعراض مشتركة أيضًا مع مشاكل أكثر شيوعًا لدى الأطفال
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بورم أرومي عصبي؟
في بعض الأحيان يشتبه الأطباء بالورم الأرومي العصبي بعد مشاهدة الورم على صورة تخطيط الصدى في أثناء الحمليتحسس الطبيب أحيانًا وجود كتلة في بطن الطفل في أثناء زيارته لعيادة الطبيب.للتأكُّد من إصابة الطفل بالورم الأرومي العصبي، سيُجري الطبيب:
تصويرًا مقطعيًا محوسبًا أو تصويرًا بالرنين المغناطيسي عند الاشتباه بوجود ورم
أخذ عَيِّنَة صغيرة من الورم لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة)
إجراء اختبارات بولية للتحري عن المواد التي ينتجها الورم
إذا كان الطفل مُصابًا بورم أرومي عصبي، فسوف يجري الأطباء المزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا انتشر الورم، وتتضمن هذه الاختبارات:
التصوير بالأشعة السِّينية لعظام الطفل
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للأجزاء الأخرى من الجسم
أخذ عينة من نِقي العَظم (خزعة نِقي العَظم) للتحري عن السرطان
كيف يعالجُ الأطباءُ الورم الأرومي العصبي؟
يقومُ الأطباء عادةً بما يلي:
الجراحة لاستئصال الورم
العلاج الكيميائي (استعمال أدويةً لتخريب الخلايا السرطانيَّة).
إذا كان للورم الأرومي العصبي سمات تجعله خطيرًا بشكل خاص، فقد يقوم الأطباء أيضًا بما يلي:
العلاج الشعاعي (استخدام الأشعة لتخريب الخلايا السرطانية).
العلاج المناعي (علاج يحفز الجهاز المناعيّ للطفل على محاربة السرطان)