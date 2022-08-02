ما هي أعراضُ الورم الأرومي العصبي؟

ما هي أعراضُ الورم الأرومي العصبي؟

تعتمد أعراض الورم الأرومي العصبي على المكان الذي نشأ فيه الوَرَم، وما إذا بدأ أو انتشر.

إذا بدأ الورم الأرومي العصبي في بطن الطفل، فسوف تتضمن الأعراض:

بطن كبيرة

الشعور بالامتلاء

ألم في البطن

إذا بدأ الورم الأرومي العصبي في صدر الطفل، فسوف تتضمن الأعراض:

السعال

مشكلة بالتنفس

قد يعاني الطفل من أعراض أخرى إذا انتشر الورم الأرومي العصبي إلى أجزاء أخرى من الجسم:

العظام: ألم في العظام، وضعف وتعب، وشحوب في الجلد، وكدمات

الجلد: كتل على الجلد

الحبل الشوكي: ضعف في الذراعين و/أو الساقين

تكون العديد من هذه الأعراض مشتركة أيضًا مع مشاكل أكثر شيوعًا لدى الأطفال