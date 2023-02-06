التهاب المَفاصِل هُوَ مجموعة من الأمراض التي تجعل المفصل مؤلمًا ومتورمًا وبلونٍ أحمر.هناك أنواع عديدة ومُختلفة لالتهاب المفاصل.
ما هو التِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهُول السَّبب (JIA)
التهابُ المَفاصِل اليَفعيّ مجهول السبب هُو نوع نادر من التهاب المَفاصِل يمكن أن يُصاب به الأطفال ولا يكون له سببٌ معروف.
يحدث التهابُ المَفاصِل اليَفعيّ مجهول السبب عندما يهاجم الجهاز المناعي للطفل المفاصل في جسمه.وهو مشابه لالتهاب المفاصل الروماتويدي الذي يحدث عند البالغين.
تصبح بعض مفاصل الجسم أو العديد منها مؤلمة ومتورمة
قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا
قد تظهر الأعراض وتغيب
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالتهاب المفاصل اليفعي مجهول اسبب استِنادًا إلى الأعراض، والتصوير بالأشعة السينية، واختبارات الدَّم
يُمكن أن تنطوي المُعالجة على الأدوية والتمارين
هناك 6 أشكال من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب، وهي تختلف باختلاف نوع وعدد المَفاصِل المصابة، وما إذا كان لدى الطفل أعراض أخرى.
ما الذي يسبِّب التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب؟
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب هو مرض مناعي ذاتي.والجِهازُ المَناعيّ هو جزءٌ من نظام الدِّفاع في الجسم الذي يُساعد على الوقاية من المرض والعدوى.بالنسبة إلى المرض المناعي الذاتي، يُهاجمُ الجهاز المناعي جسم المريض عن طريق الخطأ، وبالنسبة إلى التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب، يهاجم الجهاز المناعي المَفاصِل وأحيانًا أجزاء أخرى من جسم الطفل.لا يعلم الأطباء بدقَّة ما الذي يجعل الجهاز المناعيّ للطفل يُهاجِمُ المفاصل.
ما هي أعراضُ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب؟
قد تظهر الأعراض وتغيبتؤثر بعض الأَعرَاض في المَفاصِل.قد تؤثر الأعراض الأخرى في بقية أنحاء الجسم.لا يشتكي جميع الأطفال المصابين بالتهابُ المَفاصِل اليَفعيّ مجهول السبب من نفس الأعراض.قد يعاني بعضهم من أعراض خفيفة، في حين يعاني بعضهم الآخر من العديد من أعراض شديدة.
قد تؤثر الأعراض المفصلية في القليل أو الكثير من المفاصل، وتتضمن:
الألم والتورم
الإحساس بحرارة في المفصل عند لمسه
تيبُّس المَفاصِل، وخصوصًا في الصباح
قد تنطوي الأَعرَاض التي تؤثِّر في بقية أنحاء الجسم على:
الحُمّى
عدم وضوح الرؤية، وفي حالات نادرة ألم واحمرار في العينين وصعوبة النظر إلى الأضواء الساطعة
طفح جلدي بقعي لا يسبب الحكة
في الأشكال الأكثر شدة من التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب، تورم العقد اللمفية، والطحال، والكبد
في بعض الأحيان ألم وتهيج (التهاب) في بطانة الرئتين والقلب
ما هي مُضَاعَفات التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب؟
قد لا ينمو الأطفال المصابين بحالات شديدة من التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب بصورة طبيعية:
قد تكون ذراع أو ساق واحدة أطول أو أقصر من الأخرى
إذا كان التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول يؤثر في عظم الفك، قد تبدو ذقن الطفل صغيرة جدًّا
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب؟
لا تتوفر حتى الآن مُعالَجَة نوعيَّة لالتهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب.سوف يعاين الطبيب عادةً:
أعراض الطفل
نتائج اختبارات دمويَّة مُعيَّنة
صور الأشعة السينية X
حتى إذا لم يكن لدى الطفل أية أعراض عينية، فينبغي على طبيب العيون فحص عيني الطفل لتحري الالتهاب في أجزاء من العين.
كيف يُعالج الأطباءُ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب؟
لا يوجد علاج شافٍ من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب، ولكن يمكن للمعالجة أن تجعل الأطفال يشعرون بتحسن.كما يمكن لأدوية التهاب المَفاصِل الأحدث أن تساعد أيضًا على الوقاية من المضاعفات، مثل تشوه المَفصِل وضعف النمو.
يُعالَج الأطبَّاء التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب بواسطة:
الأدوية التي تعالج الألم والتَّورُّم
في بعض الأحيان، حُقن دوائية في داخل المَفصِل
قطرات عينية إذا كانت عينا الطفل متأثرتان
كما قد يقترح الأطباء أيضاً:
العلاج الفيزيائي والتمارين
في بعض الأحيان، تستخدم الجبائر للحفاظ على استقامة مفاصل الطفل
يُجرى فحص عيني عدة مرات في السنة