ما هو التِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهُول السَّبب (JIA)

ما هو التِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهُول السَّبب (JIA)

التهابُ المَفاصِل اليَفعيّ مجهول السبب هُو نوع نادر من التهاب المَفاصِل يمكن أن يُصاب به الأطفال ولا يكون له سببٌ معروف.

يحدث التهابُ المَفاصِل اليَفعيّ مجهول السبب عندما يهاجم الجهاز المناعي للطفل المفاصل في جسمه.وهو مشابه لالتهاب المفاصل الروماتويدي الذي يحدث عند البالغين.

تصبح بعض مفاصل الجسم أو العديد منها مؤلمة ومتورمة

قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا

قد تظهر الأعراض وتغيب

يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالتهاب المفاصل اليفعي مجهول اسبب استِنادًا إلى الأعراض، والتصوير بالأشعة السينية، واختبارات الدَّم

يُمكن أن تنطوي المُعالجة على الأدوية والتمارين

هناك 6 أشكال من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب، وهي تختلف باختلاف نوع وعدد المَفاصِل المصابة، وما إذا كان لدى الطفل أعراض أخرى.