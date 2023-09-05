يحدث التليُّف الكيسي عندما يَرِث الطفل نسختين مَعيبتين من جين معيَّن من كلا الوالدين.قد لا يكون الوالدن على علم بأنَّهما يحملان النسخة المعيبة من هذا الجين.يُسمَّى الأشخاصُ الذين يحملون نسخةً معيبة واحدة من الجين "حَمَلَة" carriers.لا تظهر أعراضُ التليف الكيسي لدى الحَمَلة.

ولذلك، إذا كانت المرأة تحاول الحمل، يمكن للأطباء إجراء اختبارات للدَّم لمعرفة ما إذا كانت هي وشريك حياتها من الحَمَلة.وفي حال حمل كلا الوالدين لجين التليُّف الكيسي، فإنَّ احتمالَ إصابة الطفل بالتليُّف الكيسي هو 1 من 4 (25%).

تسبِّب الجيناتُ المَعيبة زيادةً في سماكَة ولزوجة سوائل الجسم، بدلًا من تكون رقيقةً وتتدفَّق بسهولة.ولذلك، تسدّ هذه السوائل الكثيفة واللزجة الممرَّات في الرئتين والبنكرياس والأمعاء.وهذا ما يسبِّب مشاكلَ في كل من التنفُّس، والحصول على الطاقة من الطعام، وطرح البراز.