ما الذي يُسبب التهابَ المعدة والأمعاء؟

ما الذي يُسبب التهابَ المعدة والأمعاء؟

ينجم التهاب المعدة والأمعاء عن فيروس في مُعظَم الأحيان (مثل الفيروسة العجلية).كما يمكن أن تسبِّبه بكتيريا أو طفيليات.

يمكن أن يُصاب الأطفال بالتهاب المعدة والأمعاء عن طريق: