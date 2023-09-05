ما هو عوز هرمون النمو؟
عوز هرمون النمو هو الحالة الناجمة عن عدم إنتاج الغدة النخامية لمستويات كافية من هرمون النمو.قد يسبب هذا ضعف النمو العام وقصر القامة.
قصر القامة هُوَ ارتفاع الجسم الذي يكون أقصر تقريبًا من جميع الأطفال الآخرين من نفس العمر والجنس
وهو لا يعني دائمًا أن هناك مشكلة
تختلف الأعراض الأخرى لعوز هرمون النمو باختلاف عمر الطفل وسبب حدوث العوز
إذا لم يكن لدى الأطفال ما يكفي من هرمون النمو، يُعطيهم الأطباء حُقنًا لهذا الهرمون.
يختلف قصر القامة نفس عن القزامة، التي تُسمى أيضًا خلل التنسج العظمي الغضروفي.يكون لدى الأطفال الذي يعانون من القزامة اضطراب وراثي يُسبب نموًا غير طبيعي للعظم والغضروف بالإضافة إلى قِصَر القامة.
ما الذي يُسبب عوز هرمون النمو؟
هرمون النمو هو مرسال كيميائي يُصنَع في الغدة النخامية في الدماغ،وهو يُرسل إشارات إلى جميع نُسج الجسم لتنمو؛ولا يعلم الأطباء في معظم الأحيان لماذا لا يكون لدى الطفل ما يكفي من هرمون النمو،ولكن قد يحدث هذا بسبب مشكلة صحية أخرى أحيانًا، مثل:
ورم في الدماغ أو إصابة
التعرض إلى الأشعة
عدوى، مثل التهاب السحايا والسل.
ما هي أعراض عوز هرمون النمو؟
إن الأعراض الرئيسية لعوز هرمون النمو هي:
ضعف معدلات النمو الإجمالية
القِصر الشديد في القامة مقارنة مع الأطفال الآخرين في نفس العمر والجنس
وعادةً ما يكون لدى الأطفال المصابين بعوز هرمون النمو:
بطء في النمو
تأخر في ظهور أسنان البالغين بشكل أكثر من الحد الطبيعي
أبعاد مُتناسبة (تتطابق الذراعان والساقان مع الطول)
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل عوز هرمون النمو؟
سيعمل الأطباء على:
قياس طول ووزن الطفل ووضع النتيجة على مخطط النمو
تصوير عظام اليد عند الطفل بالأشعَّة السينيَّة لقياس عُمر العظم
لمعرفة ما الذي يُسبب عوز هرمون النمو عند الطفل، قد يستخدمُ الأطباء:
اختبارات دموية
يستخدم الأطباءُ التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس للتحري عن أورام أو مشاكل أخرى في الغدة التي تُنتج هرمون النمو ( الغدة النخامية).
كيف يُعالج الأطباء عوز هرمون النمو؟
يُعالج الأطباء عوز هرمون النمو باستخدام:
حُقن تحتوي على هرمون النمو،
ويكون هذا الهرمون فعالًا فقط إذا أُعطِيَ قبل أن تتوقف العظام عن النمو،
إذا كان لدى الطفل ورم في الدِّماغ، قد يستخدمُ الأطباءُ الجراحةَ لاستئصاله.