عوز هرمون النمو هو الحالة الناجمة عن عدم إنتاج الغدة النخامية لمستويات كافية من هرمون النمو.قد يسبب هذا ضعف النمو العام وقصر القامة.

قصر القامة هُوَ ارتفاع الجسم الذي يكون أقصر تقريبًا من جميع الأطفال الآخرين من نفس العمر والجنس

وهو لا يعني دائمًا أن هناك مشكلة

تختلف الأعراض الأخرى لعوز هرمون النمو باختلاف عمر الطفل وسبب حدوث العوز

إذا لم يكن لدى الأطفال ما يكفي من هرمون النمو، يُعطيهم الأطباء حُقنًا لهذا الهرمون.

يختلف قصر القامة نفس عن القزامة، التي تُسمى أيضًا خلل التنسج العظمي الغضروفي.يكون لدى الأطفال الذي يعانون من القزامة اضطراب وراثي يُسبب نموًا غير طبيعي للعظم والغضروف بالإضافة إلى قِصَر القامة.