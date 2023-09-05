السُّكُّري هو مرضٌ تكُون فيه مستويات السُّكر في الدَّم (الغلوكوز) مرتفعةً جدًا لأن يواجه مشاكل في صنع أو استخدام الأنسولين،

داء السكري فيديو

وسكَّر الدَّم هُوَ المصدرُ الرئيسيّ للطاقة في الجسم،والأنسولين هُو هرمونٌ يُنتجه الجسمُ،وهو يضبِطُ مستويات السكر في الدَّم.يأتي سكَّر الدَّم من:

السكَّر الذي يتناوله الشخص، مثل الموجود في الحلوى والمياه الغازية والذي يُرشّ على الطعام وفي المشروبات، والعصير والعسل هُما سكر بالكامل تقريبًا

الطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات

تتحول الكربوهيدرات الموجودة في الطعام إلى سكر عن طريق الجسم،وتوجد الكربوهيدرات في الكثير من أنواع الطعام:

الطعام المصنوع من القمح أو الذرة، مثل الخبز والمعكرونة والكعك الجاهز ورقائق البطاطا

البقوليات

الخُضار، وخصوصًا الخضار التي تُؤكل جذورها، مثل البطاطا، أو اللفت، أو الشوندر

الفواكه