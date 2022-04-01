ما الذي يُسبب الشَّلل الدِّماغيّ؟

ما الذي يُسبب الشَّلل الدِّماغيّ؟

ينجُم الشَّلل الدِّماغيّ عن ضررٍ يُصيبُ جزءَ الدِّماغ الذي يضبط العضلات،وفي بعض الأحيان يحدُث ضرر أيضًا في أجزاء أخرى من دماغ الصغير.

يُولَد بعض الصغار ولديهم ضرر في الدَّماغ،ويُمكن أن ينجُم هذا الضرر عن:

حالات العَدوى عندَ الأم في أثناءِ الحمل

مُشكلة في جينات الصغير

تتأذى أدمغة بعض الأطفال في أثناء الولادة أو بعد الولادة مباشرة.ينجُم الضرر أحيانًا عن:

نقص الأكسجين في أثناء الولادة

حالات العَدوى عندَ الصغير من بعد وِلادته

المرض الشديد في أثناء العام الأوَّل من عُمر الصغير

يكُون الرُّضّع الذين وُلِدوا خُدَّجاً والذين لديهم نقص في الوزن عند الوِلادة أكثر ميلًا لأن يحدث لديهم ضرر في الدِّماغ يُمكن أن يُسبِّب الشلل الدِّماغي.