ما الذي يحدُث للطفل في أثناء النوبة؟

ما الذي يحدُث للطفل في أثناء النوبة؟

لا يُوجَد فرق بين النوبة عند الطفل والبالغ،وعندما يُرسل الكثير من الخلايا العصبية إشارات، لا يستطيع دماغ الطفل إدراك أي منها وتحدُث أشياء غير طبيعيَّة؛فعلى سبيل المثال، قد يتعرَّض الطفل إلى

السقوط ويبدأ جسمه بالاهتزاز بشكلٍ كاملٍ،

ويفقد الوعي أو يُعاني من التخليط الذهنيّ،

وبعد دقائق قليلة، تعود الخلايا العصبية إلى وضعها الطبيعيّ عادةً ويعود الطفل إلى حالته الطبيعية.