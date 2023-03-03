يقوم الجسم بتفكيك الطعام الذي يتناوله الشخص إلى وحدات بناء كيميائية بسيطة.ثم يستخدم الجسمُ هذه الوحدات البنائية لصنع مواد أخرى يحتاجها للنمو وإصلاح نفسه.تُسمى هذه العملية بالاستقلاب (أو الأيض).

يُنفذ الاستقلاب بواسطة مواد كيميائية تسمى الإنزيمات.تُصنع الإنزيمات من قبل الخلايا في الجسم.ينتج الجسمُ الآلاف من الإنزيمات المختلفة.يقوم كل إنزيم بإجراء تفاعل كيميائي معين واحد فقط، إما عن طريق تفكيك أو بناء مادة معينة.