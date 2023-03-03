لا تظهر لدى الأطفال عادةً أعراض بيلة الفينيل كيتون بشكل مباشر، على الرغم من أنهم أحيانًا يبدون نعسين أو لا يأكلون بشكل جيد.عادةً ما تظهر الأَعرَاض على الأطفال غير المعالجين خلال بضعة أشهر بعد الولادة، وتنطوي على:

النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات

التقيُّؤ

طفح جلدي يشبه الإكزيمة

في بعض الأحيان انبعاث رائحة عفنة من الجسم

مع نمو الأطفال غير المعالجين، لا تتطور أدمغتهم كما ينبغي (يُصابون بإعاقة ذهنية).وقد يصبحون عدوانيين أو مفرطي النشاط.

لا تظهر أعراض شديدة لبيلة الفينيل كيتون عند الأطفال الذين جرت معالجتهم في الأيام الاولى القليلة من الحياة.ويسمح النظام الغذائي الذي يحتوي على القليل من الفينيل ألانين وجرى البدء في اتباعه مبكرًا وبشكل جيد، بالنمو بشكل طبيعي غالبًا،