يُمكن أن تكُون أعراضُ متلازمة مارفان خفيفةً أو شديدةً،ولا تظهر أيَّة أعرَاض عند العديد من أشخاص هذه المتلازمة،والبعض لا يكون لديهم أعراض عندما كانوا أطفالًا، ولكنها تظهر عندما يُصبحون بالغين.

قد يكُون لدى مرضى متلازمة مارفان:

طول غير مألوف للجسم

أصابع يد طويلة ورقيقة وذراعان طويلتان مع باع للذراعين أطول من ارتفاع القامة

شكل غير مألوف لعظم القصّ sternum ويكون بارزًا أو غائرًا على نحوٍ أكثر من المعتاد

مفاصل رخوة

قدم مُسطَّحة

انحناء في الركبتين نحو الخلف

انحناء غير طبيعي للعمود الفقري نحو الأمام في الجزء العلوي من الظهر (جنف حدابيّ kyphoscoliosis)

كما قد يكون لدى المرضى مشاكل في القلب والرئة والعين أيضًا، مثل: