ما هو الجَنَف؟
الجنفُ scoliosis هو انحناء غير طبيعيّ في العمود الفِقري
قد يُولدَ الأطفالُ وهو مصابون بالجنف، أو قد يحدُثَ ذلك عند الأطفال الذين تتراوح أعمارُهم بين 10 و 16 سنة
يمكن للجنف أن يؤدِّي إلى جعل كتفي الطفل ووركيه متفاوتين في المستوى
ما الذي يسبِّب الجنف؟
لا يمكن معرفة سبب للجنف عادة.ولكن، في بعض الأحيان، يحدث الجنف بسبب عيبٍ خِلقي.
ما هي أَعرَاض الجنف؟
لا يكون للجَنف الخفيف أيّ أعراض عادة.ولكن، في بعض الأحيان، يكون لدى الطفل:
كتف أعلى من الآخر
ورك أعلى من الآخر، ممَّا يَتسبَّب في تفاوت الخصر
آلام خَفيفة إلى شَديدة في الظهر
يمكن للجنف الشديد أن يسبِّب:
ألمًا مستمرًّا
صعوبةً في التنفُّس، إذا ضغط القفص الصدري على الرئتين
ضَررًا بالأعضاء الداخلية (الأحشاء)
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالجَنَف؟
يطلب الطبيبُ من الطفل أن ينحني إلى الأمام لمعرفة ما إذا كان العمود الفقري لديه منحنيًا
إذا كان العمود الفقري للطفل منحنيًا، فسوف يطلب الطبيب إجراءَ صورة بالأشعَّة السِّينية للتأكُّد من الإصابة بالجنف
تساعد الأشعَّةُ السِّينية الطبيب على قياس شدَّة الانحناء
كيف يعالج الأطباء الجَنَف؟
تعتمد المُعالجَاتُ على شدَّة الانحناء.
قد لا يحتاج الانحناء الصغير إلى العِلاج.لكن الأطباء سيقومون بفحصه بشكل دوري للتحقق ما إذا كان يتفاقم.
في الحالات الأكثر شدة، ينبغي البدءُ بالعلاج في أقرب وقتٍ ممكن، وقد يشتمل على:
وضع سِناد في محاولة للحفاظ على العمود الفقري مستقيمًا
العلاج الطبيعي أو الفيزيائي للوقاية من تفاقم الجنف
الجراحة لإعادة ربط الفقرات الظهرية بعضها ببعض
قد يشعر الطفلُ بالضيق والانزعاج بسبب الإصابة بالجنف أو بسبب العلاج.قد يساعد الحديث إلى استشاري اختصاصي على تحسين شعور الطفل.