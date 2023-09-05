ما هي أَعرَاض الجنف؟

ما هي أَعرَاض الجنف؟

لا يكون للجَنف الخفيف أيّ أعراض عادة.ولكن، في بعض الأحيان، يكون لدى الطفل:

كتف أعلى من الآخر

ورك أعلى من الآخر، ممَّا يَتسبَّب في تفاوت الخصر

آلام خَفيفة إلى شَديدة في الظهر

يمكن للجنف الشديد أن يسبِّب: