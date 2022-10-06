لمحةٌ عامةٌ عن اضطرابات الصحة النفسية عندَ الأطفال

يمكن أن يُصاب الأطفال بالعديد من نفس اضطرابات الصحة النفسية التي تؤثِّر في البالغين، مثل:

تنطوي اضطرابات الصحة النفسية الأخرى التي تُؤثِّر في الأطفال والمراهقين بشكلٍ رئيسي على:

من النادر أن تُؤثِّر اضطرابات الصحة النفسية مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب في الأطفال، على الرغم من أنها تبدأ في أثناء المراهقة في بعض الأحيان،

وتجعل جميع اضطرابات الصحة النفسية من الصعب على الطفل أن يبني علاقات مع الآخرين وأن يتعلم في المدرسة ويستمتع بالحياة اليومية،وهي تجعله يُعاني.

ما الذي يُسبب اضطرابات الصحة النفسية عندَ الأطفال؟ تنجم بعض اضطرابات الصحة النفسية عن التخلُّق غير الطبيعي للدماغ أو عن كيمياء الدماغ غير الطبيعية،ويكون بعض هذه الشذوذات وراثيًا،ولكن لا يعلم الأطباء بشكل دقيق ما الذي يُسبب مُعظم اضطرابات الصحة النفسية.

ما هي أعراض اضطرابات الصحة النفسية عندَ الأطفال؟ غالبًا ما تكُون أعراض اضطرابات الصحة النفسية الشائعة عند الأطفال مُشابهةً للمشاعر التي تحدث عند طفل، مثل الحزن والخوف والقلق والغضب والإثارة والانطواء والعُزلة،ولكن يكون لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب في الصحة النفسية مشاعر شديدة لدرجة أنها: تُؤثرُ في حياتهم اليومية

تجعلهم يُعانون

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الطفل اضطراب في الصحة النفسية؟ لمعرفة ما إذا كان لدى الطفل اضطراب في الصحة النفسية، سيقوم الأطباء بالآتي عادةً: يسألون الآباء ومدرسي الطفل حول سلوكياته وأيَّة أعراض بدنية

يتحدثون مع الطفل ويراقبون تصرفاته

في بعض الأحيان، يُجرون اختبارات دموية لمعرفة ما إذا كانت مشكلة صحيَّة بدنية تُسبِّبُ الأعراض عند الطفل، ولوضع التشخيص، قد يحتاج الأطباء إلى إرسال الطفل إلى معالج متخصص في اضطرابات الصحة النفسية.