ما هُو السُّلوك الانتِحاري؟
يتعلَّق الانتحار بإقدام الشخص على قتل نفسه،
وينطوي السُّلُوكُ الانتحاري على:
التفكير في قتل النفس
محاولة قتل النفس
قتل النفس فعليًا (الانتحار)
يُعدُّ الأطفال الذين يتسببون في أذى لأنفسهم بطرائق لا يُقصد بها الموت بشكلٍ واضحٍ، مثل خدش أو جرح أو حرق النفس، أن لديهم إيذاءٌ للنفس غير انتحاريّ.
الانتحار هُوَ مشكلةً عندَ المراهقين والبالغين بشكلٍ رئيسي، ولكنَّ يُقدِمُ الأطفال على فعله في بعض الأحيان،
وقد يُحرِّضُ حدث يُسبب الشدَّةَ الانتحارَ عندَ الأطفال أو المراهقين الذين لديهم مشكلة في الصحة النفسية، مثل الاكتئاب؛
قد يكون الأطفال الذين يُواجهون خطر الانتحار مكتئبين أو قلقين ويتفادون المشاركة في النشاطات ويتحدثون عن الموت، أو يُغيِّرون سلوكهم فجأةً،
ويحاول الأطباء معرفة مدى جدية الشخص اليافع تجاه مسألة الانتحار.
قد تنطوي المعالجة على العلاج الفردي والعائلي، وأدوية لعلاج مشاكل الصحة النفسية الأخرى، أو الإقامة في المستشفى إذا كان خطر الانتحار مرتفعًا.
ينبغي دائمًا أخذ السُّلوك الانتِحاري على محمل الجدإذا كانوا يرون أنَّ الطفل أو المراهق يُواجه خطر محاولة الانتحار، ينبغي طلب المساعدة مباشرةً (في الولايات المتحدة، يمكن الاتصال بالرقم 911 أو الرقم 5528-273-800-1 للوصول إلى خط الخدمة الوطني للوقاية من الانتحار)، أو يأخذون الطفلَ إلى قسم الطوارئ في المستشفى.
ما الذي يُسبب السُّلوك الانتِحاري عندَ الأطفال؟
غالبًا ما يحدث السلوك الانتحاري عندما يتعرض الطفل أو المراهق الذي لديه مشكلة مثل الاكتئاب، أو سوء استعمال المواد أو اضطراب آخر كامن في الصحة النفسية، إلى حدث يُسبب الشدَّةَ، مثل:
وفاة شخص عزيز
فقدان صديق أو صديقة
التعرض إلى التنمُّر أو البلطجة
مشاكل في المدرسة
ويتعرض العديد من اليافعين إلى مثل هذه الأحداث التي تُسبب الشدَّة،ولكن إذا لم يكن لديهم مشكلة كامنة، لا تُؤدِّي هذه الأحداث إلى السلوك الانتحاري عادةً.
ما هِيَ أعراض السُّلوك الانتِحاري؟
قد يحدث الآتي عند الأطفال والمراهقون الذين يفكرون في الانتحار أو يُحاولون الإقدام عليه:
يقولون أشياء مثل "أتمنى لو لم أُولد"
يتخلون عن بعض الأشياء المفضلة لديهم
تكون لديهم تقلبات شديدة في المزاج
يواجهون صعوبة في النوم
ينكفئون عن العائلة أو الأصدقاء
ينالون علامات متدنية في المدرسة
كيف يُعالج الأطباء السلوكَ الانتحاري عندَ الأطفال؟
سيقوم الأطباء بالآتي:
يتأكدون من أن الطفل آمنٌ ويُقررون ما إذا كانت هناك حاجة إلى دخول المستشفى
يُعالجُون المشاكل الكامنة، مثل الاكتئاب أو تعاطي العقاقير، وذلك عن طريق العلاج وأحيانًا بدواء
يطلبون من الطفل استشارة طبيب نفسي أو اختصاصي في الصحة النفسية
يُساعدون عائلة الطفل على فهم خطر محاولة الانتحار في المستقبل
يطلبون من الآباء اتخاذ احتياطات للحفاظ على سلامة الطفل، مثل إزالة أية أسلحة أو أدوية أو وضعها في مكان مقفل (بما فيها الأدوية التي تُباع من دُون وصفة طبية مثل مسكنات الألم)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأشياء الحادة في المنزل.