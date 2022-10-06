يتعلَّق الانتحار بإقدام الشخص على قتل نفسه،

وينطوي السُّلُوكُ الانتحاري على:

التفكير في قتل النفس

محاولة قتل النفس

قتل النفس فعليًا (الانتحار)

يُعدُّ الأطفال الذين يتسببون في أذى لأنفسهم بطرائق لا يُقصد بها الموت بشكلٍ واضحٍ، مثل خدش أو جرح أو حرق النفس، أن لديهم إيذاءٌ للنفس غير انتحاريّ.

الانتحار هُوَ مشكلةً عندَ المراهقين والبالغين بشكلٍ رئيسي، ولكنَّ يُقدِمُ الأطفال على فعله في بعض الأحيان،

وقد يُحرِّضُ حدث يُسبب الشدَّةَ الانتحارَ عندَ الأطفال أو المراهقين الذين لديهم مشكلة في الصحة النفسية، مثل الاكتئاب؛

قد يكون الأطفال الذين يُواجهون خطر الانتحار مكتئبين أو قلقين ويتفادون المشاركة في النشاطات ويتحدثون عن الموت، أو يُغيِّرون سلوكهم فجأةً،

ويحاول الأطباء معرفة مدى جدية الشخص اليافع تجاه مسألة الانتحار.

قد تنطوي المعالجة على العلاج الفردي والعائلي، وأدوية لعلاج مشاكل الصحة النفسية الأخرى، أو الإقامة في المستشفى إذا كان خطر الانتحار مرتفعًا.

ينبغي دائمًا أخذ السُّلوك الانتِحاري على محمل الجدإذا كانوا يرون أنَّ الطفل أو المراهق يُواجه خطر محاولة الانتحار، ينبغي طلب المساعدة مباشرةً (في الولايات المتحدة، يمكن الاتصال بالرقم 911 أو الرقم 5528-273-800-1 للوصول إلى خط الخدمة الوطني للوقاية من الانتحار)، أو يأخذون الطفلَ إلى قسم الطوارئ في المستشفى.