ما الذي يُسبب اضطراب قلق الانفصال؟

ما الذي يُسبب اضطراب قلق الانفصال؟

يحدث اضطراب قلق الانفصال من دُون سبب عادةً،ويمكن أن يجري تحريضه عن طريق حدث يُسبب الشدَّة، مثل:

وفاة أحد أفراد العائلة أو صديق أو نفوق حيوان أليف

الانتقال إلى مكان جديد

تغيير المدارس

وغالبًا ما يكون الأطفال الذين لديهم آباءٌ يُعانون من القلق، أكثر قلقًا أيضًا.