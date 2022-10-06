ما هُوَ اضطراب التصرُّف؟
اضطراب التصرف هو:
مشكلةٌ سلوكية يخرق فيها الطفل العديد من القوانين والقواعد بشكل متكرر،
سوء سلوك يكون سيئًا بما فيه الكفاية أو متكررًا بما فيه الكفاية ليُسبب مشاكل ملحوظة للطفل أو الآخرين.
بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم اضطرابات التصرف:
يتصرفون بأنانية ولا يبدُوا عليهم الاهتمام بمشاعر الآخرين وقد يُمارسون التنمُّر أو البلطجة، ويُخربون الممتلكات او يكذبون أو يسرقون من دون شعور بالذنب
يكونون أكثر ميلًا لأن يكونوا أولادًا
غالبًا ما يكون لديهم آباء يُعانون من مشاكل في الصحة النفسية، مثل سوء استعمال المواد أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، أو الفصام، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع
يتحسن سلوكهم عندما يُصبحون بالغين غالبًا
قد يطلب الأطباء من الطفل التحدُّث مع معالج، ولكنَّ قد تكون المعالجة الأفضل هي نقلُ الطفل إلى بيئة مُنظَّمة جدًّا، مثل مرفق للصحة النفسية.
ما هِيَ أعراض اضطراب التصرف؟
يبدأ اضطراب التصرف في مرحلةٍ متأخرة من الطفولة أو بداية المراهقة عادةً،
ولا تكون علاقة الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب جيدةً مع الآخرين،وقد يقومون:
بالتصرف بشكل أناني ولا يهتمون بمشاعر الآخرين
يكذبون ويغشون ويسرقون
يتعاطون عقاقير غير مشروعة
يتنمرون أو يهددون الآخرين ويدخلون في شجارات
يُعاملون الحيوانات بقساوة
يفترضون أن الآخرين يُهددونهم ويُصبحون عدوانيين
يهربون من المنزل ويتغيبون عن المدرسة
يُخربون الممتلكات، خصوصًا عن طريق إشعال الحرائق
لا يكون لديهم إحساس لائق بالذنب
يتحدث الأطفال الذين لديهم اضطراب التصرف عن قتل النفس أحيانًا،ينبغي على الآباءأن يأخذوا دائمًاالسلوك الانتحاري على محمل الجد وأن يأخذوا أطفالهم مباشرةً إلى الطبيب أو إلى قسم الطوارئ في المستشفى.
كيف يعلم الأطباء ما إذا كان لدى الطفل اضطراب التصرف؟
لمعرفة ما إذا كان لدى الطفل اضطراب التصرُّف، سيسأل الأطباء عن سلوكه،ولكي يُعدُّ سلوك الطفل اضطرابًا في التصرف، ينبغي أن يكون مزعجًا بما يكفي ليؤثر بشكل سلبي في علاقاته والأداء في المدرسة أو العمل لمدة 12 شهرًا على الأقل.
كيفَ يُعالِجُ الأطباء اضطرابَ التصرف؟
يمكن أن تكون معالجة اضطراب التصرف صعبةً وذلك لأن الأطفال لا يدركون أن سلوكهم خاطئ،وقد تنطوي المُعالجة على:
نقل الطفل إلى بيئة منظمة جدًّا مثل مرفق للصحة النفسية أو مرفق لقضاء الأحداث
العلاج مع اختصاصي الصحة النفسية لمساعدة الأطفال على ضبط سلوكهم
دواء، خُصوصًا إذا كان الطفل يُعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو الاكتئاب أيضًا، حيث قد يكون علاج المشكلة الأخرى مفيدًا بالنسبة إلى اضطراب التصرف أيضًا.