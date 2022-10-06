يبدأ اضطراب التصرف في مرحلةٍ متأخرة من الطفولة أو بداية المراهقة عادةً،

ولا تكون علاقة الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب جيدةً مع الآخرين،وقد يقومون:

بالتصرف بشكل أناني ولا يهتمون بمشاعر الآخرين

يكذبون ويغشون ويسرقون

يتعاطون عقاقير غير مشروعة

يتنمرون أو يهددون الآخرين ويدخلون في شجارات

يُعاملون الحيوانات بقساوة

يفترضون أن الآخرين يُهددونهم ويُصبحون عدوانيين

يهربون من المنزل ويتغيبون عن المدرسة

يُخربون الممتلكات، خصوصًا عن طريق إشعال الحرائق

لا يكون لديهم إحساس لائق بالذنب

يتحدث الأطفال الذين لديهم اضطراب التصرف عن قتل النفس أحيانًا،ينبغي على الآباءأن يأخذوا دائمًاالسلوك الانتحاري على محمل الجد وأن يأخذوا أطفالهم مباشرةً إلى الطبيب أو إلى قسم الطوارئ في المستشفى.