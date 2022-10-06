ما الذي يسبِّب إيذاء الأطفال لأنفسهم؟

ما الذي يسبِّب إيذاء الأطفال لأنفسهم؟

قد تكون الغاية من إيذاء النفس عند الأطفال والمراهقين هي:

مُعاقبة النَّفس

لفت انتباه الآخرين

مُحاولة الحصول على المساعدة

تدبير الغضب أو الشدَّة

في بعض المدارس الثانوية، يُصبِح إيذاء النفس موضةً فجأة.

على الرغم من أن السلوك ليس انتحاريًا بالضرورة، إلا أن بعض الأطفال يواجهون زيادةً في خطر الانتحار،وتنطوي هذه الشريحة من الأطفال الذين يواجهون زيادةً في الخطر على الذين: