ما هُوَ الرَّبُو؟

ما هُوَ الرَّبُو؟

الربو هو اضطراب رئوي يؤدي إلى تضيق المسالك الهوائية، مما يجعل التنفس صعبًا.غالبًا ما يبدأ الربو في مرحلة الطفولة، وخاصة قبل سن الخامسة.

يمكن للعديد من الأمور الشائعة أن تُحرِّض نوبات الربو، مثل الزكام، أو الحساسيَّة، أو تنفُّس الغبار

في أثناء نوبة الربو، قد يعاني الطفل من أزيز تنفسي، أو سعال، أو ضيق في التنفس

يصف الطبيب أدوية للطفل لكي يأخذها في أثناء نوبة الربو، وقد يصف أحيانًا أدوية للمساعدة على الوقاية من النوبات

يتعافى الربو لدى بعض الأطفال تلقائيًا مع دخولهم سن البلوغ

لا تنجم جميع حالات الأزيز التنفسي عن الربو

عند الإصابة بنوبة الربو، يحدث أمران:

تتضيق العضلات المحيطة بالمسالك التنفسية

تتورم المَسالِك التنفسية وتمتلئ بسائلٍ لزجٍ (مخاط)

وبسبب هذه الأمور، تتضيق المَسالِك التنفسية عند الطفل، ويُصبح التنفس صعبًا.