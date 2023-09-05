ما هُوَ الرَّبُو؟
الربو هو اضطراب رئوي يؤدي إلى تضيق المسالك الهوائية، مما يجعل التنفس صعبًا.غالبًا ما يبدأ الربو في مرحلة الطفولة، وخاصة قبل سن الخامسة.
يمكن للعديد من الأمور الشائعة أن تُحرِّض نوبات الربو، مثل الزكام، أو الحساسيَّة، أو تنفُّس الغبار
في أثناء نوبة الربو، قد يعاني الطفل من أزيز تنفسي، أو سعال، أو ضيق في التنفس
يصف الطبيب أدوية للطفل لكي يأخذها في أثناء نوبة الربو، وقد يصف أحيانًا أدوية للمساعدة على الوقاية من النوبات
يتعافى الربو لدى بعض الأطفال تلقائيًا مع دخولهم سن البلوغ
لا تنجم جميع حالات الأزيز التنفسي عن الربو
عند الإصابة بنوبة الربو، يحدث أمران:
تتضيق العضلات المحيطة بالمسالك التنفسية
تتورم المَسالِك التنفسية وتمتلئ بسائلٍ لزجٍ (مخاط)
وبسبب هذه الأمور، تتضيق المَسالِك التنفسية عند الطفل، ويُصبح التنفس صعبًا.
ما الذي يُسبب الربو عند الأطفال؟
عادةً ما تنجم الإصابة الرَّبو عن عوامل وراثية.قد تتحفز نوبات الربو عند الطفل عن طريق:
الغبار، والعفن، ووبر الحيوانات
التواجد بالقرب من دخان السجائر أو روائح العطور
التمارين الرياضية، وخاصة في الأجواء الباردة أو الجافة
الشعور بالخوف، أو الغضب، أو الحماس
ما هي أعراض الربو عند الأطفال؟
تتضمن الأعراضُ الشَّائعة كلا من:
الأزيز التنفُّسي (صوت ذو حدة عالية يصدر عند التنفُّس)
شُعور بالضيق في الصَّدر
السعال، وخصوصًا في الهواء البارد أو في أثناء ممارسة الرياضة
ضِيق في التنفُّس
في بعض الأحيان يكون السعال هو العرض الوحيد.
ينبغي التوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى مباشرةً أو طلب المساعدة الطبية الطارئة (الرقم 911 في الولايات المتحدة) إذا كان لدى الطفل أيٌّ من العلامات التحذيرية التالية:
اضطراب التنفُّس، والذي قد يشمل الأزيز التنفسي المرتفع، أو التنفُّس السريع، أو اللهاث
يبدو الجلد متعرِّقًا وشاحب اللون
زرقة في الشفتين أو أصابع اليَد بسبب انخفاض مستوى الأكسجين في الدَّم
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالربو؟
يشتبه الأطباء عادةً بالربو بناءً على أعراض الطفل، وخاصة عند وجود تاريخ عائلي للإصابة بالربو أو الحساسية.قَد يطلب الأطباء إجراء بعض الاختباراتٍ، مثل:
تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية عند الاشتباه بمشكلة تنفسية مختلفة، مثل: الالتهاب الرئوي
اختبار الحساسية لتحري المُحرِّضات المحتملة لنوبات الربو عند الطفل
اختبارات وظائف الرئة، التي يمكن أن تؤكد الإصابة بالربو إذا كان عمر الطفل يسمح بإجراء هذه الاختبارات
كيف يعالج الأطباء الربو عند الأطفال؟
لعلاج نوبات الربو الخفيفة عند الطفل، يوصي الطبيب بما يلي:
استخدام جهاز استنشاق inhaler لأخذ دواء إسعافي سريع المفعول يفتح المجاري التنفسية
يُسمى هذا الدواء الإسعافي بموسع القصبات.يمكن للطفل استخدام جهاز الاستنشاق 1 إلى 3 مرات، بفاصل 20 دقيقة بين المرّتين إذا لزم الأمر.
لعلاج نوبات الربو الشديدة، ينبغي التوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى مباشرةً أو طلب المساعدة الطبية الإسعافية (911 في الولايات المتحدة).سوف يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
إعطاء دواء إسعافي عن طريق الاستنشاق أو أحيانًا عن طريق الحقن
غالبًا ما يُعطى دواء ستيرويدي قشري للحد من التورم في المجرى التنفسي عند الطفل
إعطاء الطفل كمية إضافية من الأكسجين، إذا لزم الأمر
في بعض الأحيان، يجري قبول الطفل في المستشفى
وفي حالاتٍ نادرة، ينبغي توصيل أنبوب تنفُّس إلى قصبة الطفل الهوائية
كيف يمكن وقاية الطفل من نوبات الربو؟
التحقق من تدفق الهواء بشكل كافٍ عبر المجاري التنفسية باستخدام مقياس ذروة الجريان peak flow meter.مقياس ذروة الجريان هو جهاز محمول باليد يقيس سرعة الطفل في زفر الهواء خارج الرئتين.يساعد هذا الجهاز على معرفة ما إذا كان الطفل بحاجة إلى أخذ دواء.
يحتاج بعض الأطفال إلى استعمال أدوية مديدة المفعول كل يوم (أدوية المداومة maintenance medicines).هناك العديد من أنواع أدوية المُداومة.يتوفر بعضها بشكل أجهزة استنشاق وبعضها بشكل أقراص.قد يحتاج الطفل لأكثر من نوع واحد من الأدوية.
مساعدة الطفل على تجنُب الأشياء التي تُحرض نوبات الربو، مثل:
تجنب تلويث هواء المنزل بدخان السجائر، أو الروائح القويَّة، أو الأبخرة
مساعدة الطفل على تجنب الهواء البارد
عند الضرورة، الطلب من الطفل استخدام جهاز الاستنشاق قبل ممارسة الرياضة
توفير وسائد ذات مواد مصنوعة يدويًا وأغطية مراتب للوقاية من عث الغبار
غسل ملاءات الأسرّة والبطانيات بالماء الساخن
الحفاظ على نظافة المنزل لتجنب عث الغبار والصراصير
استخدام جهاز إزالة الرطوبة لتجفيف الهواء في أي مكان رطب، مثل القبو
كيف يأخذ الطفل دواء الربو؟
يمكن للإفراط في استعمال أدوية الربو أن يكون خطيرًا.ينبغي إبلاغ الطبيب إذا كان الطفل بحاجة لاستخدام الدواء بمعدل أعلى من الموصوف.
تُؤخذ الكثير من أدوية الربو باستخدام أجهزة الاستنشاق inhalers أو أجهزة الإرذاذ nebulizer.
أجهزة الاستنشاق
أجهزة الاستنشاق inhalers هي أدوات صغيرة محمولة باليد (تُسمى أيضًا أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقيسة metered-dose inhalers).تُعد هذه الأجهزة الوسيلة الأكثر شيوعًا لأخذ أدوية الربو.تُحول هذه الأجهزة الدواء إلى رذاذٍ ناعمٍ يستطيع الطفل استنشاقه.من الأسهل استخدام جهاز الاستنشاق الذي يحتوي على مِفساح spacer أو حجرة احتجاز holding chamber.
البخَّاخات
أجهزة الإرذاذ هي آلات تعمل بالكهرباء أو البطارية وتُحوِّل الدواء السَّائِل إلى رذاذٍ ناعمٍ يستطيعُ الطفل استنشاقه بسهولة من خلال قناع وجهي.