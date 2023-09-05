ما هي أعرَاض الخانوق؟

ما هي أعرَاض الخانوق؟

غالبًا ما تتفاقم أعراض الخانوق في الليل، وقد توقظ الطفل.

في البداية، قد تظهر لدى الطفل أعراضُ نزلة برد، مثل:

سيلان الأنف

العُطَاس

سعال خفيف

حمى خفيفة (37.8° درجة إلى 38.3° درجة مئوية)

في وقت لاحق، قد يُعاني الطفل من:

سُعال متكرِّر يُشبه نباح الفقمة

وبعد 3 إلى 4 أيام، قد يتغير صوت السعال ليصبح شبيهًا بالسعال الطبيعي.

في حالة الخانوق الشديد، قد يُعاني الطفل أيضًا من: