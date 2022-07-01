كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من ضعف السمع؟

كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من ضعف السمع؟

يَجري اختِبارُ السمع عند المولود الجديد في المستشفى قبل الذهاب إلى المنزل.

يستخدم الأطباء جهازًا محمولاً باليد ترتد فيه الأمواج الصوتية عن طبلة الأذن عند الصغير

إذا كان هذا الجهاز يشير إلى مشكلة في السمع، يقوم الأطباء باختبارات أكثر تعقيدًا تنطوي على:

مراقبة الموجات الدماغية للطفل في حين لعب الأصوات في كل أذن

بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا الذين يستطيعون الإجابة عن الأسئلة، يستطيعُ الأطباءُ القيام باختبارات السَّمع المعيارية.

إذا بيَّنت الاختبارات أنَّ الأطفال يُعانون من مشكلةٍ في السمع، سيقوم الأطباءُ باختباراتٍ إضافيّةٍ لمعرفة السبب في ضعف السَّمع.كما سيتحقق الأطباءُ أيضًا عن مدى نمو المهارات اللغوية لدى الطفل.