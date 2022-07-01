ما هي عَدوى الأذن الوسطى المُزمنة؟
الأذن الوسطى هي الحيِّزُ خلف طبلة الأذن مباشرةً،ويُمكن أن تدخُل الجراثيم في الأذن الوسطَى وتُسبِّب عَدوى،وتُسمَّى عَدوى الأذن الوسطى التهاب الأذن الوسطى أيضًا.العَدوى المُزمنة هِيَ العَدوى التي تستمرُّ لفترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ (حتَّى مع المُعالَجة) أو تعود بشكلٍ متكرِّرٍ.
يُمكن أن تُسبِّب حالات العَدوى المزمنة في الأذن ضرراً دائمًا لأجزاء من الأذن تُساعِدُ على عملية السمع عند الطفل،
وهي لا تُسبب الألم عادةً
ما الذي يُسبِّبُ عَدوى الأذن المُزمنة؟
يكون الطفل أكثر ميلًا لأن يُصاب بعدوى الأذن المزمنة إذا كان:
يُعاني من الكثير من عَدوى الأذن الحادة
لديه ثقب في طبلة الأذن (على سبيل المثال بسبب إصابةٍ أو جراحة في الأذن)، خُصوصًا إذا دخل الماء في الأذن
لديه انسداد في نفير أوستاش eustachian tube (الأنبوب الذي يصِل داخل الأذن بمؤخرة الحلق)
لديه بعض العيوب الخلقية، مثل الحنك المشقوق، والتي تُؤثِّرُ في الفمِ والوجه
قَد تتفاقَمُ عَدوى الأذن المُزمنة من بعد أن يُصاب الطفل بالزكام أو عَدوى أخرى في الفم أو الحلق.
ما هِيَ أعرَاض عَدوى الأذن المُزمنة؟
مشاكل السمع
خروج قيح أو سائل من الأذن، وقَد تكُون رائحة القيح كريهة جداً
ينبغي ألَّا تُسبب عدوى الأذن المزمنة الألمَ إلَّا إذا انتشرت العَدوى إلى العظم بالقرب من الأذن،ولذلك ينبغي استشارة الطبيب إذا كان لدى الطفل عَدوى الأذن المزمنة وبدأ يُعاني من ألمٍ.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من عدوى الأذن المزمنة؟
سيقوم الأطباءُ بمُعاينة أذن الطفل لمعرفة ما إذا كان القيح يخرج من ثقب في طبلة الأذن،
كما سيتحرَّون أيضًا عن أية شذوذات في طبلة الأذن.
وإذا اشتبهوا في احتمال انتشار العدوى، سيستخدمون التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسيّ.
كيف تجري مُعالَجة عَدوى الأذن المُزمنة؟
سيقُوم الأطباء بالإجراءات التالية:
تنظيف أذن الطفل
يطلبون من الآباء وضع قطرات للأذن تحتوي على مُضادّ حيويّ وستيرويد قشريّ في أذن الطفل
يطلبون من الآباء التأكُّد من عدم دُخول الماء إلى أذن الطفل
إذا كانت العدوى سيئةً جدًّا، سيُعطي الأطباءُ الطفلَ مُضادَّات حيوية ليأخذها عن طريق الفم أيضًا.
إذا كان هُناك ضَرَر في طبلة الأذن أو كانت عليها زوائد غير طبيعيَّة، سيقوم الأطباء بالجراحة غالبًا.