التهاب الأذن الوسطى الصورة

الأذن الوسطى هي الحيِّزُ خلف طبلة الأذن مباشرةً،ويُمكن أن تدخُل الجراثيم في الأذن الوسطَى وتُسبِّب عَدوى،وتُسمَّى عَدوى الأذن الوسطى التهاب الأذن الوسطى أيضًا.العَدوى المُزمنة هِيَ العَدوى التي تستمرُّ لفترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ (حتَّى مع المُعالَجة) أو تعود بشكلٍ متكرِّرٍ.