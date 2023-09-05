ما الذي يُسبب الحولَ؟

ما الذي يُسبب الحولَ؟

ينجُم الحول عن:

تغيُّم في الرؤية (مدّ البصر)

سحب غير متساو للعضلات التي تضبطُ موضع العينين، مما يجعلهما تنظران في اتجاهين مختلفين

شلل أو ضعف في عصب يضبط حركة العين

عيب خلقيّ في العينين

في حالاتٍ نادرة، ينجم الحول عن نوع من سرطان العين يحدث عندَ الصغار في معظم الأحيان (الورم الأرومي الشبكيّ retinoblastoma)، أو عن إصابة في العين.

يُواجهُ الرجالُ زيادةً في خطر الحول في الحالات الآتية: