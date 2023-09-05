ما هُوَ الحَول؟
الحول strabismus هو أن يكون لدى الشخص عين تنظر في اتجاهٍ مُختلف عن الأخرى،وقد تنظر العين إلى الخارج (الحول الوحشي) أو نحو الداخل (الحول الأنسيّ).
يمكن أن يبدأ الحول في الأشهر الأولى من الحياة أو يبدأ في أي وقت في مرحلة الطفولة،
وهُوَ ينجم عن تغيُّم الرؤية في عين واحدة أو عن سحب غير متساوٍ في عضلات العين عادةً.
قد يكون لدى الطفل رؤية مزدوجة أو وجع في العنق بسبب التواء الرأس للحصول على رؤية أفضل،
ويتحسن الحولُ من تلقاء ذاته أحيانًا، ولكن يحتاج معظم الأطفال الحالات إلى نظارات خاصَّة أو عدسات لاصقة أو إلى جراحةٍ،
ومن دُون معالجة، يُمكن أن يُسبب الحول الشديد ضعفًا دائمًا في الرؤية.
ما الذي يُسبب الحولَ؟
ينجُم الحول عن:
تغيُّم في الرؤية (مدّ البصر)
سحب غير متساو للعضلات التي تضبطُ موضع العينين، مما يجعلهما تنظران في اتجاهين مختلفين
شلل أو ضعف في عصب يضبط حركة العين
عيب خلقيّ في العينين
في حالاتٍ نادرة، ينجم الحول عن نوع من سرطان العين يحدث عندَ الصغار في معظم الأحيان (الورم الأرومي الشبكيّ retinoblastoma)، أو عن إصابة في العين.
يُواجهُ الرجالُ زيادةً في خطر الحول في الحالات الآتية:
وُلِدُوا خدجًا
لديهم أشخاص في العائلة يُعانون من الحول
لديهم اضطرابات وراثية مُعيَّنة مثل متلازمة داون
استخدمت أمهاتهم عقاقير غير مشروعة أو تناولن الكحول في أثناء الحمل.
ما هِيَ أعرَاض الحوَل؟
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
قد يلاحظ الشخص أن طفله:
ينظر بعين باتجاهٍ مختلف عن الأخرى أو يُغطي عينًا واحدةً
تبدو عينا الطفل وكأنهما لا تشيران إلى نفس الاتجاه
يشكو الطفل من إجهاد في العين أو العنق أو الرؤية المزدوجة
نظرًا إلى أن الإشارات البصرية من العينين لا تتطابق، يبدأ دماغُ الطفل في تجاهل الإشارات من العين المصابة،يُسبب هذا شكلًا من أشكال ضعف الرؤية يُسمَّى الغمش.إذا لم يَجرِ تصحيح الحول عند الطفل قبل عمر 8 سنوات تقريبًا، قد يكون ضعف الرؤية دائمًا.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل حَول؟
ينبغي أن يخضع الأطفالُ إلى فحص للعينين بشكلٍ منتظمٍ للتحقق من مشاكل الرؤية والحول، وذلك ابتداءً من الأشهر الأولى من العمر،وسوف يتحقق الأطباء من بصر الطفل ويتأكدون من أن العينين معًا تنظران وتتحركان في نفس الاتجاه.
إذا كان الحول ناجمًا عن ضعف أو شلل في عصبٍ، قد يستخدم الأطباءُ التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أو العمود الفقري.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الحولَ؟
إذا كان لدى الطفل حَول، يستطيع طبيبُ العيون أن يُحدِّد المُعالجة التي يحتاج إليها،وقد لا يحتاج الحول الذي يكون خفيفًا أو يحدث ويزول إلى معالجةٍ.تهدف المعالجة إلى تراصُف العينين بحيث تنظران إلى نفس الاتجاه وتريان بشكلٍ جيد بالقدر نفسه.استنادًا إلى سبب وأعراض الحول عند الطفل، قد يقوم الأطباء بما يلي:
يصفون نظارات أو عدسات لاصقة
يطلبون من الطفل ممارسة تمرين للعين
يستخدمون الجراحة أحيانًا لإرخاء أو شدّ عضلات العين، بحيث تستطيع العينان أن تتراصفا.
من المهم مُعالَجة الحول لأنَّه يُمكن أن يُسبب الغمش (العين الكسولة).