ما هي اضطرابات التعلُّم؟
اضطرابات التعلُّم هي مشاكل في قدرة الدماغ على الحُصول على المعلومات وتذكُّرها أو استخدامها،وتجعل هذه المشاكل من الصعب التركيز وتحقيق أداء جيِّدٍ في المدرسة.
غالبًا ما يكُون مستوى الذكاء طبيعيًا أو مرتفعاً عند الأطفال الذين يُعانون من اضطرابات التعلُّم، ولكنهم يُواجهون مشاكل في مهاراتٍ ذهنية مُحدَّدة، مثل القراءة أو الرياضيات
تختلف اضطرابات التعلم عن الإعاقة الذهنيَّة (عندما يُولَدُ الطفل مع معدل ذكاء أقلّ من الطبيعيّ ممَّا يُسبب مشاكل في جميع المهارات الذهنية).
سيقوم الأطباء بإجراء سلسلةٍ من الاختبارات على الطفل لمعرِفة ما إذا كان يُعاني من اضطرابٍ في التعلُّم
يُمكن أن تُساعد برامج مدرسية مُعيَّنة الطفلَ على تعلم المواد الدراسية التي يُواجه صعوباتٍ معها
لا يكُون لدى الأطفال اضطرابات في التعلُّم لأنَّهم كُسَالى أو يُسيؤون التصرُّف،بل لأنَّ شيء ما في أدمغتهم لم يتخلَّق بشكلٍ صحيح.لا يعلم الأطباء لماذا يحدُث هذا الاضطراب بشكل مُؤكَّد، ولكن قد تكُون اضطرابات التعلُّم أكثر ميلًا للحدوث في الحالات الآتية:
إذا كانت الأم مريضةً أو استعملت عقاقير غير مشروعة معينة في أثناء الحمل
إذا كانت هناك مضاعفات طبية في أثناء الحمل عند الأم أو جنينها
إذا عانى الصغير من مرضٍ خطيرٍ (مثل السرطان) في عُمرٍ مبكِّرٍ
تنطوي اضطرابات التعلُّم الشائعة على:
اضطرابات القراءة، مثل عسر القراءة
اضطرابات الكتابة
اضطرابات الرياضيات
يجب اختبار الأطفال الذين لا يتعلمون في المستوى المناسب لأعمارهم وقدرتهم لاضطرابات التعلم.
ما هي أعراض اضطرابات التعلُّم؟
قد يحتاجُ الصِّغار الذين يُعانون من اضطرابات التعلُّم إلى وقتٍ أطول من المعتاد لتعلُّم الأمور التالية:
أسماء الألوان والحُروف أو الأشياء
عملية العدّ
كيفية القراءة والكتابة
كما قد يكون لديهم أيضًا:
قصر مدة الانتباه
مُشكلة في الانتباه
مشاكل في الكلام أو اللغة
مشكلة في فهم الاتجاهات
مشكلة في تذكُّر الأشياء التي حدثت منذ فترةٍ قريبةٍ
مشكلة في استخدام اليد والأصبع مثل الرَّسم والنَّسخ
يُصبِحُ بعض الأطفال الذين لديهم اضطرابات التعلُّم مُحبَطين في المدرسة.يُمكن أن يُسبِّب الإحباطُ مشاكل سلوكية، مثل فرط النشاط أو الخجل أو العدوانيَّة.
تظهر على الأطفال الذين يُعانون من عسر القراءة (نوع من اضطرابات القراءة)، أعراض مثل:
ببطء في البدء بالتحدُّث وتسمية الحروف والصُّوَر
مشكلة في إخراج أصوات الكلمات أو وضع الأصوات في ترتيبٍ صحيحٍ
مشكلة في رؤية الكلمات الفرديَّة في مجموعةٍ واحدةٍ أو أجزاء من كلمةٍ واحدةٍ
البطء في القراءة بصوتٍ عالٍ
أخطاء إملائيَّة وكتابيَّة أكثر من المألوف، مثل عكس الحروف في الكلمات
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من اضطراب في التعلُّم؟
سيختبر الأطباء سمع وبصر طفلك للتأكد من أن هذه ليست سبب مشاكل التعلم لدى طفلك (مشاكل السمع والبصر ليست اضطرابات في التعلم).
وللتأكد من الحالة، سيقومون بإرسال الطفل إلى اختصاصي في التعلُّم (يُوجد في مدرسة الطفل غالبًا).سيقُوم هذا الاختصاصي بسلسلةٍ من اختبارات الذكاء ويطلب من الطفل القراءة والكتابة ويطرح عليه أسئلة في مادة الرياضيات.
كيف تجري مُعالجة اضطرابات التعلُّم؟
تجري مُعالجة اضطرابات التعلُّم عن طريق برامِجَ تعليميَّة تُساعِدُ الأطفال الذين يُعانون من اضطرابات التعلُّم.وعلى سبيل المثال، تجري مُعالجة عسر القراءة من خلال برامِج تُعلِّمُ الطفلَ كيف يتعرَّف إلى الكلمات من خلال الانتباه إلى الأصواتِ.كما تستخدم هذه البرامج أيضًا الكتب الصوتية وقارئات شاشة الكمبيوتر وأدوات أخرى.
يكون بعض الأطفال الذين لديهم اضطرابات تعلم مصابين باضطراب فرط النشاط وقلة الانتباه (ADHD).تساعد الأدوية التي يصفها الأطباء لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط الأطفالَ على التركيز، مما قد يساعدهم على التعلم بشكل أفضل.
في الولايات المتحدة، يُلزِمُ القانون الاتحاديّ لتعليم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصَّة المدارسَ الحكوميَّة باختبار الأطفال حول اضطرابات التعلُّم.كما يُلزم أيضًا المدارس بتوفير التعليم المجاني والمناسب للأطفال الذين يُعانون من اضطرابات التعلُّم.