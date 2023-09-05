اضطرابات التعلُّم هي مشاكل في قدرة الدماغ على الحُصول على المعلومات وتذكُّرها أو استخدامها،وتجعل هذه المشاكل من الصعب التركيز وتحقيق أداء جيِّدٍ في المدرسة.

غالبًا ما يكُون مستوى الذكاء طبيعيًا أو مرتفعاً عند الأطفال الذين يُعانون من اضطرابات التعلُّم، ولكنهم يُواجهون مشاكل في مهاراتٍ ذهنية مُحدَّدة، مثل القراءة أو الرياضيات

تختلف اضطرابات التعلم عن الإعاقة الذهنيَّة (عندما يُولَدُ الطفل مع معدل ذكاء أقلّ من الطبيعيّ ممَّا يُسبب مشاكل في جميع المهارات الذهنية).

سيقوم الأطباء بإجراء سلسلةٍ من الاختبارات على الطفل لمعرِفة ما إذا كان يُعاني من اضطرابٍ في التعلُّم

يُمكن أن تُساعد برامج مدرسية مُعيَّنة الطفلَ على تعلم المواد الدراسية التي يُواجه صعوباتٍ معها

لا يكُون لدى الأطفال اضطرابات في التعلُّم لأنَّهم كُسَالى أو يُسيؤون التصرُّف،بل لأنَّ شيء ما في أدمغتهم لم يتخلَّق بشكلٍ صحيح.لا يعلم الأطباء لماذا يحدُث هذا الاضطراب بشكل مُؤكَّد، ولكن قد تكُون اضطرابات التعلُّم أكثر ميلًا للحدوث في الحالات الآتية:

إذا كانت الأم مريضةً أو استعملت عقاقير غير مشروعة معينة في أثناء الحمل

إذا كانت هناك مضاعفات طبية في أثناء الحمل عند الأم أو جنينها

إذا عانى الصغير من مرضٍ خطيرٍ (مثل السرطان) في عُمرٍ مبكِّرٍ

تنطوي اضطرابات التعلُّم الشائعة على:

اضطرابات القراءة، مثل عسر القراءة

اضطرابات الكتابة

اضطرابات الرياضيات

يجب اختبار الأطفال الذين لا يتعلمون في المستوى المناسب لأعمارهم وقدرتهم لاضطرابات التعلم.