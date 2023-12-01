ما هُوَ فشل النمو؟
فشل النمو failure to thrive هو عندما لا ينمو الطفل أو يزداد وزنه كما هو متوقع،ويكون الرضع والأطفال الذين لديهم فشل النمو نقص في الوزن أو يفقدون وزن الجسم أو يتوقفون عن النمو بالمعدل المتوقع لأعمارهم،
ويمكن أن يؤدي فشل النمو إلى مشاكل طويلة الأمد في التعلم والسلوك والنمو، خُصوصًا إذا حدث في أثناء العام الأوَّل من حياة الطفل.
ما الذي يُسبب فشلَ النمو؟
يحدث فشل النمو لأن الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الطعام عادةً،أو لأن الطعام الذي يحصلون عليه لا يحتوي على ما يكفي من البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن (المواد المغذية) التي يحتاجون إليها للنمو السليم.يمكن أن يحدث هذا بسبب مشاكل في العائلة أو مشكلة طبية لدى الطفل.
المشاكل العائلية:
الإهمال أو سوء المعاملة
الفقر
الآباء الذين لديهم اكتئاب، أو قلق، أو يُعانون من مشاكل نفسية
عدم فهم الآباء لكيفية إعداد الحليب الاصطناعي أو إطعام الرضع
حالة عائلية معقدة، مثل المعاناة من انعدام الأمن السكني
المشاكل الطبية:
مشاكل في البلع أو تقيُّؤ
مشاكل في امتصاص المواد المغذية من الطعام (سوء الامتصاص)
مرض القلب أو الكُلَى أو الكبد
ما هي أعرَاض فشل النمو؟
بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم فشل النمو، قد:
ينمون ببطء أكثر ممَّا ينبغي
ينقص وزنهم
يُصبحون صامتين ومنكفئين
يكون العام الأوَّل من الحياة مهمًا لنمو الدّشماغ،وإذا لم يُعالَج فشل النمو في أثناء هذه الفترة، قد يُواجه الاطفال لاحقًا:
مشاكل في التعلم في المدرسة
مشاكل في السلوك ومشاكل انفعالية.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل لا ينمُو؟
سيحتفظ الطبيب بتاريخٍ لطول ووزن الطفل عند كل زيارة،وسيُقارن طوله ووزنه مع:
الطول والوزن اللذين جرى تسجيلهما في زيارات سابقة
الطول والوزن الطبيعيين عند الأطفال في هذه السن
يشتبه الأطباء في فشل النمو إذا لم يكن نمو الطفل مثلما هُوَ متوقَّع،ويتفحصون الطفل ويسألون عن عادات الأكل والأعراض لديه،
وإذا كان الطفل يحصل على ما يكفي من الطعام، يُجرون اختبارات لمعرفة ما إذا كانت مشكلة طبية تسبب فشلَ النمو.يستخدم الأطباء عادةً:
اختبارات البول والبراز
اختبارات الدم
التصوير بالأشعة السينية
كيف يُعالج الأطباءُ فشلَ النموّ؟
لمُعالجة فشل النمو، سيقوم الأطباءُ:
بمُعالَجَة أية مشكلة طبية تُسببه
يطلبون من الآباء إعطاء الطفل الكثير من الطعام الصحي مع ما يكفي من السعرات الحرارية حتى ينمُو ويكتسب وزنًا
يضعون جدولًا زمنيًا للتغذية يُتابعه الآباء ويساعدهم على إيجاد موارد للحصول على ما يكفي من الطعام
بالنسبة إلى فشل النمو الشديد، تقديم الرعاية للطفل في المستشفى
قد يحتاج الأطفال الذين يكون فشل النمو لديهم بسبب الإهمال أو سوء المعاملة، إلى تلقِّي الرعاية البديلة