فشل النمو failure to thrive هو عندما لا ينمو الطفل أو يزداد وزنه كما هو متوقع،ويكون الرضع والأطفال الذين لديهم فشل النمو نقص في الوزن أو يفقدون وزن الجسم أو يتوقفون عن النمو بالمعدل المتوقع لأعمارهم،

ويمكن أن يؤدي فشل النمو إلى مشاكل طويلة الأمد في التعلم والسلوك والنمو، خُصوصًا إذا حدث في أثناء العام الأوَّل من حياة الطفل.