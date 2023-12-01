يحتاج كل شخص إلى الماء ومواد كيميائيَّة معيَّنة (الكهارل) لكي ينعُم بصحة جيدة،وبشكلٍ طبيعيّ، يشرب الشخص سوائل لتلبية حاجته، وكونه عطشًا يُبين له متى يحتاج إلى المزيد من اسلوائل،ولكن لا يستطيع الرضع والأطفال الصغار معرفة متى يحتاجون إلى السوائل دائمًا، خصوصًا عندما يكونون مرضى.
ما هُوَ التَّجفاف عند الأطفال؟
التّجفاف dehydration هُو عدم وجود ما يكفي من الماء في الجسمِ،كثيرًا ما يصاب الأطفال بالتجفاف إذا كانوا يتقيؤون أو يعانون من الإسهال (براز مائي رخو ومتكرر) ولا يشربون ما يكفي للتعويض عن ذلك.وتُفاقِمُ الحمَّى من التجفاف.
يُمكن أن يُسبب التقيُّؤ والإسهال التجفافَ،
ويُمكن أن يُسبب الحصول على القليل جدًّا من الحليب عند الرضاعة الطبيعية التجفافٍ عند الرضع،
ويمكن للتجفاف الشديد أن يجعل الأطفال مرضى جدًا أو يموتون في بعض الأحيان
يحتاج الطفل الذي لديه تجفاف إلى سوائل ومعادن تسمى الكهارل،
ويحتوي حليب الثدي ومحاليل الإماهة الفموية (تُباع في مخازن الأدوية والأغذية) على توازن صحيح للماء والكهارل،
ولا تحتوي المشروبات الغازية والعصير والمشروبات الرياضية على التوازن الصحيح للماء والكهارل.
ما هي أعراضُ التجفاف؟
سيكُون لدى الاطفال أعراض السبب الذي يجعلهم يُعانون من التجفاف، مثل التقيُّؤ الكثير، أو الإسهال، أو كليهما.ويُسبب التجفاف أعراضًا مثل:
اللعب والتحدث بشكل أقل
حدَّة الطلع والهياج
البكاء من دُون دموع
جفاف الفَم
خدان غائران وعينان غائرتان
نقص الوزن خلال بضعة أيام فقط
التبوُّل لأقل من مرتين أو ثلاث مرات في اليوم
ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لدى الطفل أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:
عدم القدرة على شرب أية سوائل من دون تقيُّؤ
عدم تبوُّل الكمية المعتادة من البول أو أنه يُبلل عددًا أقل من الحفاظات
الاستلقاء ويبدو عليه الضعف والتعب
يُمكن أن يُشكل التجفاف الشديد تهديدًا لحياة الطفل إذا لم يُعالَج.
كيف يُعالج الأطباء التجفافَ عندَ الأطفال؟
بالنسبة إلى الأطفال الذين يكون التقيؤ أو الإسهال لديهم خفيفَين ولكن ليس لديهم تجفاف، يُمكنهم الاستمرار في شرب ما اعتادوا عليه،ويُمكن تقديم بعض السوائل الزائدة إليهم، مثل رشفات صغيرة من الحساء الصافي أو المشروبات الغازية عديمة اللون أو مزيج من نصف عصير ونصف ماء،كما يمكن إعطاء مصاصات مثلجة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد أيضًا.
يحتاج الأطفال الذين لديهم جفاف إلى سائل إضافي مع المزيج المناسب من الماء والكهارل،ولا يُوجد في الماء العادي والحليب والمياه الغازية والعصير والمشروبات الرياضية التوازن الصحيح للماء والكهارل،
وتنطوي السوائل التي تُعطى للأطفال على:
حليب الثدي، وذلك إذا كانت الأم تستخدم الرضاعة الطبيعية (يحتوي حليب الثدي على كهارل وهو أفضل سائل للصغار الذين تجري تغذيتهم عن طريق الرضاعة الطبيعية)
محلول الإماهة الفموية (توليفة من الماء والكهارل) والذي يمكن شراؤه على شكل مسحوق أو سائل من الصيدلية أوالبقالة، بعد مرور 12 ساعة من عدم تقيُّؤ الرضيع، يُمكن حينئذ إعطاء الرضيع الحليب الاصطناعي.
كيف تُعطى السوائل:
إذا كان لدى الطفل تجفاف بسبب التقيُّؤ، يُعطَى رشفات صغيرة من السوائل كل 10 دقائق، ثمَّ كميَّات أكبر ولعدد من المرات إذا كان قادرًا على شربها وعدم التقيُّؤ
إذا كان لدى الطفل تجفاف بسبب الإسهال، يُعطى المزيد من السائل ولعدد قليل من المرات، كما يُمكن أن يُعطى أيضًا الحليب الاصطناعي أو الطعام العادي إذا لم يتقيَّأ.
إذا كان لدى الطفل تجفاف شديد أو متوعكًا بشكل كبير بحيث لا يستطيع شرب ما يكفي من السوائل، سيقوم الأطباء بالآتي:
يُعطونه سوائل عن طريق الوريد
يُعطونه سوائل من خلال أنبوب بلاستيكي رقيق يجري إدخاله من الأنف ونحو الحلق ومن ثم إلى داخل المعدة.