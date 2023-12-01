ما هي أعراضُ التجفاف؟

ما هي أعراضُ التجفاف؟

سيكُون لدى الاطفال أعراض السبب الذي يجعلهم يُعانون من التجفاف، مثل التقيُّؤ الكثير، أو الإسهال، أو كليهما.ويُسبب التجفاف أعراضًا مثل:

اللعب والتحدث بشكل أقل

حدَّة الطلع والهياج

البكاء من دُون دموع

جفاف الفَم

خدان غائران وعينان غائرتان

نقص الوزن خلال بضعة أيام فقط

التبوُّل لأقل من مرتين أو ثلاث مرات في اليوم

ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لدى الطفل أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:

عدم القدرة على شرب أية سوائل من دون تقيُّؤ

عدم تبوُّل الكمية المعتادة من البول أو أنه يُبلل عددًا أقل من الحفاظات

الاستلقاء ويبدو عليه الضعف والتعب

يُمكن أن يُشكل التجفاف الشديد تهديدًا لحياة الطفل إذا لم يُعالَج.