كيف يُمكن معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بكوفيد-19؟

كيف يُمكن معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بكوفيد-19؟

ينبغي إجراء اختبار تحري كوفيد-19 في الحالات التالية:

ظهور أعراض كوفيد -19 - ينبغي عزل الشخص المشتبه بإصابته ريثما تظهر نتيجة الاختبار

مخالطة شخص مصاب بكوفيد-19 (عندما يكون الشخص "أحد المقربين من المصاب") - ينبغي إجراء الاختبار بعد حوالى 5 أيام من آخر احتكاك بالمصاب

عند اشتراط إجراء اختبار من قبل مكان العمل، أو المدرسة، أو المسح المجتمعي الشامل، وخاصةً إذا لم يستكمل الشخص كامل جرعات اللقاح

يتطلب الاختبار الأكثر شيوعًا الذي يجريه الطبيب أو غيره من العاملين في مجال الرعاية الصحية، يُسمى اختبار PCR (اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي)، إجراء ما يلي:

مسحة تُؤخذ من الأنف أو الحلق

يتم إرسال هذه المسحة إلى أحد المختبرات بحثًا عن الفيروس أو أي دليل آخر على العدوى.قد يستغرق ظهور النتائج بضعة أيام.

تُعدُّ اختبارات المستضدّ نوعًا مختلفًا من الاختبارات غير اختبار PCR.يمكن إجراء اختبارات المستضد في المنزل أو في أحد مراكز الرعاية الصحية، وذلك باستخدام مسحة من الأنف.تكون هذه الاختبارات أقلّ دقة في العموم من اختبارات PCR.ولكن يمكن لاختبارات المستضد أن تعطي نتائج سريعة (خلال 15 دقيقة).

يمكن لأحد الاختبارات الدموية التحري عن الأجسام المُضادَّة التي صنعها الجسم للدفاع عن نفسه ضد الفيروس.يستغرق جسمك بضعة أسابيع لصنع هذه الأجسام المضادة، لذلك هذا الاختبار غير مفيد في بداية مرضك.ولكن يمكن أن يساعد ذلك في معرفة ما إذا كنت قد أُصبت من قبل.