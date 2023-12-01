ما هو مرض كوفيد-19؟
كوفيد-19 هو عدوى فيروسية يُحتمل أن تكون شديدة تؤثر بشكل أعظمي في الرئتين والمَسالِك الهَوائيَّة.
تنجم العدوى عن أحد فيروسات كورونا.
ينتقل الفيروس بسهولة كبيرة إلى الأشخاص الآخرين
بعض الأشخاص المصابين لا تظهر عليهم أعراض، لكن البعض الآخر يصاب بمرض شديد، ويموت بعض الأشخاص
تُشخّص الإصابة بكوفيد-19 عن طريق فحص مسحات من الأنف أو الحلق
لا تتوفَّر أيَّة أدوية لعلاج كوفيد-19، ولكن يمكن لبعض الأدوية أن تعود بالفائدة على المصابين بحالات شديدة أو المعرضين لخطر العدوى الشديدة
إن أفضل طريقة للوقاية من كوفيد-19 هي التطعيم
ما الذي يسبب مرض كوفيد-19؟
تنجم عدوى كوفيد-19 عن نوع من فيروسات كورونا يسمى سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2).ينتشر الفيروس:
غالبًا عن طريق الهواء، في القطيرات التي ينثرها المصاب في أثناء السعال، أو العطاس، أو الغناء، أو التحدث
من خلال لمس الأشياء التي لمسها المصابون ثم لمس وجهك
يُمكن للمصاب أن ينشر الفيروس المُسبب لكوفيد-19 قبل أن تظهر لديه أيَّة أعراض.
كما تنتشر عدوى كوفيد-19 من شخص لآخر بسهولة أكبر من انتشار أنواع أخرى من عدوى الجهاز التنفسي، مثل الزكام أو الأنفلونزا.
ما هو فيروس كورونا؟
هناك المئات من فيروسات كورونا المختلفة التي ترتبط جميعها بعضها ببعض.ويصيب معظمها الحيوانات فقط.
فقط عدد قليل من فيروسات كورونا يمكن أن تصيب الأشخاص
بعضهم يسبب فقط الزكام
تسبب ثلاثة فيروسات من فيروسات كورونا مرضًا شديد الخطورة ويمكن أن تكون مميتة
إلى جانب كوفيد-19، تُسمَّى العدوى الخطيرة الأخرى بفيروسات كورونا سارس (SARS) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).لا يكاد أي شخص يُصاب بهذه العدوى الآن.
ما أعراض كوفيد-19؟
قد لا تظهر أيَّة أعراض عند الكثير من المصابين بكوفيد-19.
إذا ظهرت عليك أعراض، فمن المحتمل أن يكون لديك:
الحُمّى
سعال جاف
مشكلة بالتنفس
الشعور بالضعف والتعب
قد تعاني أيضًا من:
سيلان الأنف
التهاب الحلق
فقدان حاسة الشم والتذوق
الصداع
مشكلات خاصة بالمعدة مثل الغثيان والقيئ والإسهال
تنتقل العدوى السيئة إلى الرئتين، وتُسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي.هذا سيجعلك تشعر بضيق شديد في التنفس.يمكن أن تؤثر العدوى السيئة أيضًا على الكثير من الأعضاء، بما في ذلك الدماغ والقلب والكليتين.
هل كوفيد-19 مميت؟
يمكن لعدوى كوفيد-19 أن تسبب الوفاة.كلما تقدم الشخص بالسن كلما ازداد خطر الوفاة.تحدث معظم الوفيات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا مُعرَّضون لمخاطر عالية جدًا.ولكن حتى الأطفال والشباب يمكن أن يموتوا.
وأنت أيضًا عرضة لخطر أكبر إذا كنت تعاني من مشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب أو السمنة أو داء السُكّري.
كيف يُمكن معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بكوفيد-19؟
ينبغي إجراء اختبار تحري كوفيد-19 في الحالات التالية:
ظهور أعراض كوفيد -19 - ينبغي عزل الشخص المشتبه بإصابته ريثما تظهر نتيجة الاختبار
مخالطة شخص مصاب بكوفيد-19 (عندما يكون الشخص "أحد المقربين من المصاب") - ينبغي إجراء الاختبار بعد حوالى 5 أيام من آخر احتكاك بالمصاب
عند اشتراط إجراء اختبار من قبل مكان العمل، أو المدرسة، أو المسح المجتمعي الشامل، وخاصةً إذا لم يستكمل الشخص كامل جرعات اللقاح
يتطلب الاختبار الأكثر شيوعًا الذي يجريه الطبيب أو غيره من العاملين في مجال الرعاية الصحية، يُسمى اختبار PCR (اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي)، إجراء ما يلي:
مسحة تُؤخذ من الأنف أو الحلق
يتم إرسال هذه المسحة إلى أحد المختبرات بحثًا عن الفيروس أو أي دليل آخر على العدوى.قد يستغرق ظهور النتائج بضعة أيام.
تُعدُّ اختبارات المستضدّ نوعًا مختلفًا من الاختبارات غير اختبار PCR.يمكن إجراء اختبارات المستضد في المنزل أو في أحد مراكز الرعاية الصحية، وذلك باستخدام مسحة من الأنف.تكون هذه الاختبارات أقلّ دقة في العموم من اختبارات PCR.ولكن يمكن لاختبارات المستضد أن تعطي نتائج سريعة (خلال 15 دقيقة).
يمكن لأحد الاختبارات الدموية التحري عن الأجسام المُضادَّة التي صنعها الجسم للدفاع عن نفسه ضد الفيروس.يستغرق جسمك بضعة أسابيع لصنع هذه الأجسام المضادة، لذلك هذا الاختبار غير مفيد في بداية مرضك.ولكن يمكن أن يساعد ذلك في معرفة ما إذا كنت قد أُصبت من قبل.
كيف يتم علاج كوفيد-19؟
إذا كانت لديك حالة خفيفة أو معتدلة، فستقوم بما يلي:
البقاء في المنزل وعدم الخروج أو الاقتراب من الآخرين (العزلة)
ارتداء قناع حتى لا تنشر الفيروس
تناول الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لعلاج الحمى والأوجاع
إذا كنت تعاني من حالة شديدة، مع مشكلات في التنفس، فستحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى.سيقوم الأطباء بما يلي:
إعطاء الأكسجين
إعطاء الأدوية، في بعض الأحيان
وضع المريض على جهاز تنفس صناعي (جهاز يساعده على التنفس)، في بعض الأحيان
قد تحتاج إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي لمدة تصل إلى بضعة أسابيع.
إذا كنت تعاني من مشكلات في الكلى، فقد تحتاج إلى غسيل الكلى.
كيف يمكنني الوقاية من كوفيد-19؟
إن أفضل طريقة للوقاية من كوفيد-19 هيالتطعيمتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر وأكثر على لقاح كوفيد-19 المحدَّث 2023-2024 للوقاية من الأمراض الخطيرة الناجمة عن كوفيد-19 (انظر [CDC]: Vaccines for COVID-19).
اللقاحات آمنة وفعَّالة
لا يُسبب أخذ لقاح كوفيد-19 الإصابة بعدوى كوفيد-19
يمكن أن تنخفض فعالية اللقاحات بمرور الوقت، لذلك من المهم أن يحصل الشخص على جميع جرعات التطعيم الموصى بها
يُمكن للقاحات كوفيد-19 أن تؤدي إلى آثار جانبية خفيفة (مثل الألم في الذراع، والألم في الجسم، والصداع، والحمى) لفترة تتراوح بين يومٍ أو يومين
ينبغي أن يحصل الشخص على لقاح كوفيد-19 حتى وإن سبق له الإصابة بعدوى كوفيد-19
بالإضافة إلى التطعيم، ينبغي على الشخص تجنُّب التعرُّض للفيروس.قد يكون ذلك صعبًا.قد لا تكون هناك أي أعراض على الأشخاص الذين يمكنهم أن ينشروا الفيروس، لذا لا يمكنك معرفة من مصاب بالفيروس ومن ليس مصابًا.توصي مراكز السيطرة على الأمراض CDC باتباع طرق إضافية للمساعدة على تجنُّب هذا الفيروس بناءً على معدلات الحالات المنومة في المستشفى بسبب كوفيد-19.يمكن للمستويات أن تكون منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة.
ينبغي ارتداء قناع مناسب ينطبق على الوجه بشكل جيد ويغطي الفم والأنف معًا:
عند التواجد في الأماكن العامة المغلقة في المناطق التي يكون فيها معدلات التنويم في المستشفى بسبب كوفيد-19 مرتفعة، بغض النظر عن حالة التطعيم
ينبغي على الشخص الذي يواجه زيادةً في خطر المرض الشديد، أو يعيش أو يقضي وقتًا مع شخصٍ يواجه زيادة في خطر المرض الشديد، ارتداء قناع في المناطق التي يكون فيها معدل التنويم في المستشفى بسبب كوفيد-19 متوسطًا أو مرتفعًا.
عند الشعور بالمرض والتواجد بقرب أشخاص آخرين
عند رعاية شخص مصاب بكوفيد-19
الاستعداد لارتداء القناع الوجهي في أثناء التنقل ضمن وسائل النقل العامة (مثل الطائرات، والحافلات، والقطارات) وفي أثناء تواجدهم ضمن مراكز النقل المغلقة (مثل المطارات ومحطات القطارات) بغض النظر عن معدلات التنويم في المستشفى بسبب كوفيد-19.
بالإضافة إلى مواكبة الحصول على التطعيمات وارتداء قناع وجهي:
إجراء اختبار عند ظهور أعراض كوفيد-19
إذا كان الشخص يواجه خطرًا مرتفعًا للإصابة بمرض شديد بسبب كوفيد-19 فينبغي عليه تجنب الأماكن المزدحمة والأماكن المغلقة التي لا تحتوي على هواء نقي من الخارج
الحفاظ على مسافة جيدة للتباعد الاجتماعي (حوالي 6 أقدام) عن الأشخاص الآخرين إذا لم يحصل الشخص على كامل جرعات اللقاحات، وخاصة إذا كان يواجه خطرًا مرتفعًا للإصابة بحالة شديدة من كوفيد-19
إذا كان ذلك ممكنًا، الابتعاد عن الشخص المصاب بكوفيد-19 لمسافة 6 أقدام
غسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل
استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول
تجنب ملامسة عينيك وأنفك وفمك إلا بعد غسل اليدين
البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.
استخدام منديل ورقي لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، ثم التخلص منه في سلة المهملات
تنظيف الأغراض والأسطح التي تلامسها الأيدي كثيرًا وتعقيمها باستخدام المنظفات العادية المعدة للاستعمال المنزلي (على هيئة رذاذ أو مناديل مبللة)
إيلاء الاهتمام بالصحة ومراقبة الأعراض
الحجر الصحي والعزل
اقتُرح اتخاذ تدابير الحجر والعزل في محاولة للحد من الانتشار المحلي والإقليمي والعالمي لهذا الفاشية.
يُقصد بالحجر فصل الأشخاص الذين "خالطوا بشكل وثيق" شخصًا ناقلًا للعدوى، حتى لا يتسببوا بنقل العدوى للآخرين.في الوقت الحالي، لا توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالحجر للأشخاص الذين تعرضوا لكوفيد-19 ولكنهم ليسوا مصابين.انظر CDC: ما الذي ينبغي فعله إذا تعرض الشخص لكوفيد-19 للحصول على معلومات حول استعمال الأقنعة الوجهية وإجراء الاختبارات بعد التعرض.
العزل هو فصل الأشخاص المصابين بحالة مؤكدة أو مشتبه بها من كوفيد-19 عن الأشخاص غير المصابين بكوفيد-19.بغض النظر عن حالة التطعيم، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 و/أو لديهم اختبار كوفيد-19 إيجابي أن يخضعوا للعزل لمدة 5 أيام كاملة على الأقل.يجب على الأشخاص في العزل البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين، أو ارتداء قناع مناسب عند الحاجة إلى التواجد بالقرب من الآخرين في المنزل.ويجب عليهم ارتداء قناع وجهي عند التواجد بالقرب من أشخاص آخرين في الأماكن العامة وفي المنزل، وذلك لمدة خمسة أيام أخرى.(انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): العزل والاحتياطات للأشخاص المصابين بكوفيد-19.)
للمزيد من المعلومات
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: ما الذي تفعله إذا تعرضت لعدوى كوفيد-19
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): العزل والاحتياطات للأشخاص المصابين بكوفيد-19
CDC: Ending Isolation and Precautions for People with COVID-19: Interim Guidance