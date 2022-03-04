ما هي فيروساتُ الهربس؟
فيروساتُ الهربس herpesviruses هي مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تسبّب العديدَ من أنواع العدوى المختلفة.ويُسمَّى المرض الذي يطلق عليه معظمُ الناس "الهربس" الهربس البسيط herpes simplex، وهو واحد فقط من أنواع فيروسات الهربس.
بمجرَّد الإصابة بأحد الفيروسات الهربسية، يبقى الفيروس في الجسم طوالَ الحياة.وهذا يعني أنّه في بعض الحالات يمكن للفيروس أن يصبح نشطًا مرّة أخرى.وعندما يخصل ذلك، قد يسبّب أو لا يسبب أعراضًا من جديد.
ما هي حالات العدوى التي تسبّبها فيروساتُ الهربس؟
هناك عدد من أنواع فيروسات الهربس التي يُمكن أن تُسبّب العدوى.ينجم كلٌّ من حالات العدوى التالية عن نوع معيَّن من تلك الفيروسات:
كيف يعالج الأطبّاء عدوى فيروسات الهربس؟
تستنِدُ المُعالجة إلى نوع العدوى الذي تصيب الشخص؛فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى عدوى الفَيروس المُضَخِّم للخَلاَيا وغيره من حالات العدوى بفيروسات الهربس، قد يُعطي الأطبّاء أدويةً مُضادَّة للفيروسات؛يقُوم الأطبّاءُ في الحُماق بمُعالَجَة الأَعرَاض.
ويمكن الوقاية من الحُماق (جدري الماء) وداء المنطقة باللقاحات shinglesلا توجد لقاحات للأنواع الأخرى من عدوى فيروس الهربس.