فيروساتُ الهربس herpesviruses هي مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تسبّب العديدَ من أنواع العدوى المختلفة.ويُسمَّى المرض الذي يطلق عليه معظمُ الناس "الهربس" الهربس البسيط herpes simplex، وهو واحد فقط من أنواع فيروسات الهربس.

بمجرَّد الإصابة بأحد الفيروسات الهربسية، يبقى الفيروس في الجسم طوالَ الحياة.وهذا يعني أنّه في بعض الحالات يمكن للفيروس أن يصبح نشطًا مرّة أخرى.وعندما يخصل ذلك، قد يسبّب أو لا يسبب أعراضًا من جديد.