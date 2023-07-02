ما هو فيروس العوز المَناعي البَشَري (HIV)؟

ما هو فيروس العوز المَناعي البَشَري (HIV)؟

ينتمي فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (ويُرمز له اختصار بـ HIV) إلى نوع من الفيروسات التي تُسمى الفيروسات القهقرية.يُسبب هذا الفيروس متلازمة العوز المناعي المكتسب acquired immunodeficiency syndrome ويُرمز لها اختصارًا بـ AIDS)

سُمّي هذا الفيروس باسم فيروس العَوَز المَناعي لأنه يُضعف الجهاز المناعيّ.يساعد الجهاز المناعي على الدفاع عن الجسم ضد العدوى والسرطان.

تُضعف العدوى بفيروس HIV الجهاز المناعي لأنها تقتل نوعًا محددًا من كريات الدم البيضاء التي تُسمى الخلايا اللمفية CD4.إذا لم يتوفَّر ما يكفي من الخلايا اللمفاوية CD4 في الجسم، فسوف يزداد خطر إصابة الشخص بحالات العدوى والسرطانات.