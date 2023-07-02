تبدأ الأَعرَاض بعد نَحو 5 إلى 10 أيام من الإصابة، وأحيَانًا بعد فترةٍ تصل إلى 50 يومًا.وهي تشمل:

التشنجات العضلية المؤلمة التي تجعل العضلات مشدودة ومتيبسة

تبدأ التشنجات العضلية في الفك عادة.لا يستطيع المريض فتح فمه، ولذلك يُسمَّى الكزاز أحيانًا "الفك المقفل". قد تؤثِّر التشنجات العضلية في الحلق والتنفُّس، ولاحقًا في الرقبة، والكتفين، والوجه، والذراعين، والساقين، والظهر، والبطن.قد تتجمد ملامح وجه المصاب بالكزاز في وضعية ابتسام مع ارتفاع الحاجبين.كما قد يعاني أيضًا من تقوُّس الظهر وصعوبة التبوُّل أو طرح البراز.

تتضمن الأَعرَاض الأخرى ما يلي: