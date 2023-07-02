ما هو الكزاز؟
الكزاز tetanus هو مرض مهدد للحياة ينجم عن بكتيريا تسمى المطثية الكزازية Clostridium tetani.
تقوم بكتيريا الكزاز بإنتاج مادة سامة تؤثِّر في الأعصاب والدماغ
قد يحدث الكزاز بعد جرح تقليدي، أو جرح واخز، أو حرق، أو أيَّة إصابة تسمح بدخول البكتيريا عبر الجلد
عادةً ما تبدأ الأَعراض بتشنجات عضلية قوية بعد 5 إلى 10 أيام من الإصابة
قد يعاني المريض من صعوبة في البلع والتنفُّس، وهو ما قد يُسبب الوفاة
يساعد لقاح الكزاز على الوقاية من الكزاز
ينبغي على المريض زيارة الطبيب مباشرةً إذا كان يعتقد أنَّه يُعاني من الكزاز، أو إذا كان لديه جرح واخز، أو جرح عميق، أو إصابة يصعب تنظيفها جيدًا.
ما الذي يُسبِّبُ الكزاز؟
تعيش البكتيريا التي تسبِّب الكزاز بشكل رئيسي في الأوساخ وفضلات الحيواناتيمكن لهذه البكتيريا دخول الجسم في الحالات التالية:
التعرض لجرح قاطع أو واخز، لا سيَّما إذا كان عميقًا أو يحتوي على تراب
التعرض لوخز إبرة قذرة (مثل إبرة الوشم أو الإبرة المُستخدمة في حقن المخدرات في الشوارع)
التعرض لإصابة جلدية مثل الحرق أو عضة الصقيع
كما يمكن للأوساخ أن تدخل إلى النهاية المقطوعة من الحبل السري وأن تُسبب الكزاز لدى حديث الولادة، كما قد يحدث في أجزاء من العالم التي تفتقر إلى الصرف الصحي الجيد.
ما هي أعراضُ الكزاز؟
تبدأ الأَعرَاض بعد نَحو 5 إلى 10 أيام من الإصابة، وأحيَانًا بعد فترةٍ تصل إلى 50 يومًا.وهي تشمل:
التشنجات العضلية المؤلمة التي تجعل العضلات مشدودة ومتيبسة
تبدأ التشنجات العضلية في الفك عادة.لا يستطيع المريض فتح فمه، ولذلك يُسمَّى الكزاز أحيانًا "الفك المقفل". قد تؤثِّر التشنجات العضلية في الحلق والتنفُّس، ولاحقًا في الرقبة، والكتفين، والوجه، والذراعين، والساقين، والظهر، والبطن.قد تتجمد ملامح وجه المصاب بالكزاز في وضعية ابتسام مع ارتفاع الحاجبين.كما قد يعاني أيضًا من تقوُّس الظهر وصعوبة التبوُّل أو طرح البراز.
تتضمن الأَعرَاض الأخرى ما يلي:
تسرع نبضات القلب
الحمّى والتعرق
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالكزاز؟
يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالكزاز من خلال الأعراض، والسؤال عن أية إصابات حدثت مؤخرًا.قد يأخذ الأطباء عَيِّنَة من البول لفحصها والتحري عن العدوى.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الكزاز؟
يحتاج الأشخاص الذين أصيبوا بالكزاز لتلقي الرعاية الطبية في المستشفىسوف يقوم الأطباء بتنظيف أي جروح وإزالة أنسجة الجلد المتموتة.يُعالِجُ الأطباءُ الكزاز باستخدام:
تسريب المضادَّات الحيوية عن طريق الوريد
حقنة دوائية لتَخفيف التشنج العضلي
لقاح الكزاز، إذا لم يسبق للشخص الحصول عليه أو لم يحصل على جرعة معززة خلال السنوات العشر الماضية
دواء مسكن للألم ومضاد للقلق
إذا كان المريض غير قادر على التنفس، فسوف يقوم الطبيب بإدخال أنبوب تنفس إلى الحلق ويضع المريض على جهاز التنفس الصناعي.إذا كان المريض غير قادر على البلع، فسوف يعطيه الطبيب الطعام والسوائل من خلال الوريد.
كيف يُمكن الوِقاية من الكزاز؟
يمكن الوقاية من الكزاز بالحصول على لقاح الكزاز (حقنة).عند الأطفال الصغار، يُعطى لقاح الكزاز مع لقاحات الخناق والسعال الديكي.يقوم الأطباء بإعطاء سلسلة من ثلاث جرعاتٍ أو أكثر للأطفال الصغار.ينبغي على البالغين أخذ جرعة معززة مرّة كل 10 سنوات بعد ذلك.
عند التعرض لجرح أو إصابة، ينبغي الحرص على تنظيف الجرح مباشرةً بالماء والصابون .بعد ذلك، ينبغي الاتصال بالطبيب أو زيارته لمعرفة ما إذا كان الشخص بحاجة إلى لُقاح الكزاز.سوف يحتاج الشخص إلى تلقي جرعة من لقاح الكزاز إذا لم يسبق له أن أخذه أو لم يحصل على جرعة معززة خلال السنوات العشر الماضية.