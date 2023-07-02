ما هي الملاريا؟
المَلاريا هي عدوى بطفيلي مجهري يسمى المتصورة (البلازموديوم) Plasmodium.
تنتشر الملاريا عن طريق البعوض.
يُصاب الملايين من الأشخاص حول العالم بالملاريا كل عام
يتوفَّى حوالى نصف مليون شخص بالملاريا كل عام، معظمهم من الأطفال
تُسبب الملاريا الحمّى والقشعريرة
تُشخّص الحالة عن طريق اختبار دموي
هناك العديد من الأدوية التي تعالج الملاريا، ولكن الطفيليات أصبحت مقاومة للأدوية
كانت الملاريا تحدث في جميع أنحاء العالم تقريبًا.أما الآن، فقد باتت تحدث بشكل رئيسي في الأجزاء الأكثر دفئًا من العالم مثل:
أمريكا الجنوبية
أمريكا الوسطى والجزر في منطقة البحر الكاريبي
أفريقيا
الهند وأجزاء أخرى من جنوب آسيا
الشرق الأوسط
ما الذي يُسبب الملاريا؟
هناك خمسة أنواع من طفيليات المَلاريا التي تصيب البشر:
تعيش طفيليات المَلاريا في كريات الدَّم الحمراء عند الأشخاص المصابين
عندما يلدغ البعوضُ شخصًا مصابًا العَدوَى، فإنَّه يلتقط الطفيلي
يمكن للشخص التالي الذي يلدغه البعوض أن يُصاب بالعدوى
تتجه طفيليات المَلاريا في البداية إلى الكبد لكي تنضج وتتكاثر.ثمَّ تدخل الطفيليات إلى الدَّم وتتكاثر داخل كريات الدم الحمراء.
وفي نهاية المطاف، تنفجر خلايا الدَّم الحمراء وتحرر الطفيليَّات، والتي تصيب بعد ذلك المزيد من كريات الدَّم الحمراء
إذا تخربت الكثير من كريات الدَّم الحمراء، فقد ينخفض تعداد كريات الدَّم (فقر الدم)
يُسمى أخطر أشكال المَلاريا بالملاريا المنجلية falciparum malaria. تُعدُّ الملاريا المنجلية خطيرةً بشكلٍ خاص، لأنَّ كريات الدَّم الحمراء المُصابة يمكن أن تسدَّ الأوعية الدموية الصغيرة وتُسبِّبُ ضررًا للأعضاء.وقد تُسبب الضرر للدماغ، والكليتين، والرئتين، والأعضاء الأخرى.في حين أن الأشكال الأخرى من الملاريا لا تُسبب ذلك.
ما هي أعرَاض الملاريا؟
قد لا تظهر أية أعراض على المصاب لعدة أسابيع أو أكثر من ذلك بعد التعرض للدغة البعوضة المُصابة بالعدوى.بعد ذلك يشكو المريض من:
حُمى شديدة
ارتجافات القشعريرة (تكون شديدة جدًا)
صداع، وآلام عضلية، وشعور بالتوعُّك الشديد
تحدث الحمى والقشعريرة وتزول كل بضعة أيام.ومع استمرار العدوى، قد يشكو المريض من:
تُسبب الملاريا المنجلية أيضًا أعراضًا أخرى بحسب الأعضاء المتأثرة:
الدماغ: صداع، تخليط ذهني، غيبوبة، موت
الرئتان: صعوبة في التنفُّس
الكليتان: بول داكن، فشل كلوي
قد تتعرض النساء الحوامل للإجهاض، أو قد تنتقل العدوى إلى أطفالهنّ.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الملاريا؟
يقوم الطبيب ب:
الاختبارات الدموية
هناك نوعان من الاختبارات الدَّموية: (1) اختبارات سريعة باستخدام عينة دموية تُوضع على بطاقة و (2) اختبارات لمعاينة الدَّم تحت المجهر.غالبًا ما يُجري الأطباء كلا النوعين من الاختبارات.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الملاريا؟
يعتمد اختيار أدويةُ الملاريا على النوع الذي أصاب الشخص ومن أين جرى التقاط العدوى.في بعض مناطق العالم، تكون طفيليات الملاريا مقاومة للعديد من أدويتها.
في بعض المناطق النائية التي تنتشر فيها المَلاريا، قد تكون أدوية المَلاريا التي تبيعها الصيدليات المحلية مُزيفة.إذا كان الشخصُ مسافرًا إلى منطقة عالية الخطورة، فقد يطلب الطبيب منه اصطحاب أدوية الملاريا لاستخدامها في حال الإصابة بالعدوى.
كيف يُمكن الوِقاية من الملاريا؟
في السادس من أكتوبر 2021، أوصت منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق استخدام اللقاح المضاد للملاريا عند الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء وفي أقاليم أخرى تنتقل فيها ملاريا المتصورة المنجلية بمعدلات متوسطة إلى عالية.
في حال زيارة منطقة تحتوي على الملاريا أو العيش فيها، ينبغي على الشخص القيام بما يلي:
اتخاذ إجراءات للوقاية من لدغات البعوض
أخذ أدوية وقائية للقضاء على طفيليّات الملاريا
لتجنب لسعات البعوض ينبغي القيام بما يلي:
النوم تحت شبكة (ناموسية) مُغلفة بطبقة من المبيد الحشري بيرميثرين permethrin
تطبيق مستحضرات طاردة للبعوض تحتوي على مادة DEET (ثنائي إيثيل تولواميد)
ارتداء سراويل طويلة وقمصان طويلة الأكمام، وخاصة في الفترة بين المغرب والفجر
إذا كان الشخصُ سيتعرَّض إلى الكثير من البعوض، فينبغي عليه ارتداء ملابس مُغلَّفة بطبقة من البيرميثرين
غالبًا ما يقوم الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تنتشر فيها الملاريا برش المبيدات الحشرية داخل المنازل وخارج المباني، ويضعون شبكات حاجزة على الأبواب والنوافذ، وينظفون أي مياه راكدة (كما هي الحال في المياه المتجمعة في الإطارات القديمة، أو أواني الزهور، أو البرك)، والتي تُعد أمكان مفضلة لتكاثر البعوض.
يمكن استخدام دواء للوقاية من الملارياتتوفر العديد من الأدوية المختلفة.يمكن للطبيب تقديم النصح حول الدواء الأنسب بناءً على المكان الذي ينوي الشخص السفر إليه والحالات الصحية التي لديه.سيحتاجُ الشخص إلى البدء بتناول الدواء قبل الوصول إلى المنطقة التي تنتشر فيها الملاريا.