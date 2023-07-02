ما هي أعرَاض الملاريا؟

ما هي أعرَاض الملاريا؟

قد لا تظهر أية أعراض على المصاب لعدة أسابيع أو أكثر من ذلك بعد التعرض للدغة البعوضة المُصابة بالعدوى.بعد ذلك يشكو المريض من:

حُمى شديدة

ارتجافات القشعريرة (تكون شديدة جدًا)

صداع، وآلام عضلية، وشعور بالتوعُّك الشديد

تحدث الحمى والقشعريرة وتزول كل بضعة أيام.ومع استمرار العدوى، قد يشكو المريض من:

نَقص تعداد كريات الدم (فقر الدم)

اصفرار العينين والجلد (يرقان)

تُسبب الملاريا المنجلية أيضًا أعراضًا أخرى بحسب الأعضاء المتأثرة:

الدماغ: صداع، تخليط ذهني، غيبوبة، موت

الرئتان: صعوبة في التنفُّس

الكليتان: بول داكن، فشل كلوي

انخفاض سكر الدَّم

قد تتعرض النساء الحوامل للإجهاض، أو قد تنتقل العدوى إلى أطفالهنّ.