تُؤدِّي حُمَّى الروماتزم إلى انتفاخٍ وألم في المَفاصِل،وقد يقوم الأطفال الذين يُعانون من حمَّى الروماتزم بحركاتٍ غير مضبوطة ونفضيَّة للذراعين والساقين.تُسبِّبُ حُمَّى الروماتزم الضررَ لصمامات القلب أحيانًا،ولكن لا يظهر مثل هذا الضرر لسنواتٍ عديدةٍ عادةً.

تُسبِّبُ الحمَّى القرمزية طفحًا جلديًّا على الوجه ومن ثمَّ بقيَّة الجسم،ويشعر المريض بجلده مثل ورق الصنفرة sandpaper،وعندما يزول هذا الطفح، يتقشَّر الجلد.تظهر عُقيدات حمراء على اللسان، ولذلك يبدو مثل الفراولة (يُسمَّى اللسان الشبيه بالفراولة strawberry tongue).