ما هي عدوى المُكوَّرات العُقديَّة؟
المُكوَّرات العُقديَّة streptococcus (أو ببساطة العُقَديَّات strep) هِيَ سلالة شائعة من البكتيريا،ويُمكن أن تُؤدِّي أنواع مُختلفة منها إلى أمراض مُختلفة.من الشائع أن تُسبِّب هذه البكتيريا التهاب الحلق (التهاب الحلق بالعقديات) أو عدوى جلديَّة،ولكنها يمكنها أن تُسبِّب حالات من العدوى في أجزاء أخرى من الجسم، و تُهدِّد حياة المرضى.
يُمكن أن تعيش بكتيريا المكوَّرات العقديَّة في الجسم وعليه ومن دون أن تُسبِّب أيَّة أعراض،
ويُمكن أن تحدُث العدوى في الحلق والأذن الوسطى والجيوب والرئتين والجلد والنسيج تحت الجلد وصمَّامات القلب والدَّم
يُمكن أن تُؤدِّي العَدوى إلى انتفاخ النسج مع ألمٍ واحمرارٍ وإلى قرحات مُتقشِّرة scabby sores والتهاب الحلق وطفح جلديّ
يقُوم الأطباءُ بمُعالَجَة عدوى المُكوَّرات العُقديَّة بالمُضادَّات الحيويَّة
ما الذي يُسبِّبُ عدوى المكورات العقدية؟
يمكن أن تنتقِل بكتيريا المُكوَّرات العُقديَّة من شخصٍ إلى آخر عن طريق:
استنشاق القطرات التي تحتوي على البكتيريا من عُطاس أو سعال شخصٍ مُصاب
مُلامسة قرحة مُصابة بالعدوى
الولادة، حيث يمكن أن تنتقل من الأم إلى صغيرها
ما هي أعراض عدوى المكورات العقدية؟
تختلِفُ الأعراض استنادًا إلى مكان العدوى:
عدوى الحلق (التهاب الحلق بالعقديَّات): التهاب الحلق وانتفاخ العقد في العُنق وحُمَّى وقيح على اللوزتين
عدوى الجلد: منطقة حمراء مؤلمة على الجلد (التهاب الهلل)، أو قرحات صفراء مُتقشِّرة (القَوباء)
عدوى تحت الجلد (التهاب اللفافة الناخر)): قشعريرة وحُمَّى وألم شديد وإيلام في جزء من الجسم مُصاب بالعدوى
التهاب اللفافة النَّاخر خطير جداً.يُمكن أن يُصاب المريض بالغنغرينة gangrene ويفقد ذراعاً أو ساقاً أو يُمكن أن يموت.
ما هي مُضَاعَفات عدوى المُكوَّرات العُقديَّة؟
الحُمَّى القرمُزيَّة
تُؤدِّي حُمَّى الروماتزم إلى انتفاخٍ وألم في المَفاصِل،وقد يقوم الأطفال الذين يُعانون من حمَّى الروماتزم بحركاتٍ غير مضبوطة ونفضيَّة للذراعين والساقين.تُسبِّبُ حُمَّى الروماتزم الضررَ لصمامات القلب أحيانًا،ولكن لا يظهر مثل هذا الضرر لسنواتٍ عديدةٍ عادةً.
تُسبِّبُ الحمَّى القرمزية طفحًا جلديًّا على الوجه ومن ثمَّ بقيَّة الجسم،ويشعر المريض بجلده مثل ورق الصنفرة sandpaper،وعندما يزول هذا الطفح، يتقشَّر الجلد.تظهر عُقيدات حمراء على اللسان، ولذلك يبدو مثل الفراولة (يُسمَّى اللسان الشبيه بالفراولة strawberry tongue).
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من عدوى المُكوَّرات العُقديَّة؟
سيقُوم الأطباءُ باختبار مسحةٍ من التهاب الحلق أو نسيج آخر مُصاب.
كيف يعالج الأطباءُ عدوى المكورات العقدية؟
يُعالِجُ الأطباءُ عدوى المُكوَّرات العُقديَّة بالمُضادَّات الحيويَّة.
بالنسبة إلى التهاب اللفافة النَّاخر، سيجري إدخال المريض إلى المُستشفى ليخضع إلى جراحةٍ لإزالة النسيج المُصاب الميت.