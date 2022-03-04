ما هو شلل الأطفال؟
شلل الأطفال هو: عدوى فيروسية يمكن أن تؤثر في الأعصاب التي تتحكم في العضلات.
ينتشر شلل الأطفال عندما يتناول الشخص طعامًا أو ماءًا يحتوي على العدوى، أو يلمس سطحًا يحتوي على العدوى، ثم يلمس فمه
يُعاني معظمُ الأشخاص من أعراضٍ خفيفةٍ، مثل الصُّدَاع والتهاب الحلق، ولا يدركون أنَّ لديهم شلل الأطفال
بالنسبة إلى عدد قليل من الأشخاص، يُسبِّبُ شلل الأطفال ضعفًا دائمًا في العضلات وشللًا (عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم)
كما ينتشر شلل الأطفال عن طريق براز، أو لعاب، أو عطاس الأشخاص المصابين
يقي لقاح شلل الأطفال (حقنة) من الإصابة بشلل الأطفال
ما الذي يُسبب شلل الأطفال؟
ينجم شلل الأطفال عن فيروس شلل الأطفال.يكون هذا الفيروس مُعديًا جدًّا وينتقل عن طريق التماس مع أشخاصٍ مصابين بالعدوى.
كان شلل الأطفال شائعًا في معظم أنحاء العالم حتى خمسينيات القرن الماضي، عندما أصبح اللقاح مُتاحًا.سُجلت آخر إصابة بعدوى فيروس شلل الأطفال في الولايات المتحدة في عام 1979.لا يزال الأشخاص يُصابون بشلل الأطفال في أجزاءٍ من أفريقيا (ولاسيَّما نيجيريا)، وباكستان، وأفغانستان.
ما هي أعراض شلل الأطفال؟
لا يُعاني معظمُ الأشخاص من ظهور أيَّة أعراض.إذا كان لدى الشخص أعراض، فعادةً ما تكون خفيفة، مثل الحمى، والتهاب الحلق، والصداع الخفيف.ونظرًا إلى أنَّ الأشخاص لا يكونون متوعكين بشدة، فإنَّ الأطباء لا يُجرون اختبارات عادةً ولا يجري التعرُّف إلى المرض على أنَّه شلل الأطفال حتى.
تكون الأعراض أكثر خطورة لدى عدد قليل من الأشخاص:
صداعٌ شديدٌ جدًّا
تيبّس الرقبة والظهر
ألم عضلي
يعاني بعضُ الأشخاص الذين يشتكون من أعراض أكثر خطورة من مشاكلٍ أكثر خطورة:
ضعف عضلي قد يستمر لفترة طويلة
الشلل، مما يجعل الشخص غير قادر على تحريك جزءٍ من جسمه
قَد يُؤثِّرُ الشلل في أجزاء مختلفة من الجسم.قد يعجز المريض عن تحريك إحدى الساقين أو كلتيهما.وقد يعجز عن البلع أو حتى التنفُّس.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بشلل الأطفال؟
يشتبه الأطباءُ بشلل الأطفال استنادًا إلى الأعراض، وما إذا كان الشخص متواجدًا في منطقة يُعاني فيها أشخاص آخرون من شلل الأطفال.وللتأكُّد من ذلك، سيقومون بما يلي:
إجراء اختباراتٍ دموية
اختبار عينات من البراز أو الحلق
البزل النخاعي لفحص السائل الشوكي
كيف يُعالج الأطباء شلل الأطفال؟
لا تُوجد مُعالَجَة شافية لشلل الأطفال.سيقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
وصف دواء لتخفيف الألم والحُمّى
إذا كان المريض لا يستطيع التنفس، فقد يُوضع على جهاز التنفس الاصطناعي (جهاز يساعد على التنفُّس)
يتعافى الأشخاص المُصابون بحالات خفيفة من شلل الأطفال بشكلٍ كامل.عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بشلل الأطفال الشديد من ضعف عضلي مزمن.في بعض الأحيان، حتى لو تحسَّنت الأَعرَاض أو تعافت، فقد يتفاقم الضعف العضلي أو يعود بعد سنوات عديدة (مُتلازمة ما بعد شلل الأطفال postpolio syndrome).
كيف يُمكن الوقاية من شلل الأطفال؟
الحصول على لقاح فيروس شلل الأطفال، المُضمَّن في جدول تطعيمات الطفولة.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يأخذ الأطفال حقنة في عمر شهرين، وحقنة في عمر 4 أشهر، وحقنة في عمر 6-18 شهرًا، وحقنة في عمر 4-6 سنوات.
إذا خطط الشخصُ للسفر إلى منطقة ينتشر فيها شلل الأطفال، فينبغي استشارة الطبيب حول ضرورة أخذ حقنة أخرى حتَّى وإن تلقى واحدة من قبل