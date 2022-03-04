لا يُعاني معظمُ الأشخاص من ظهور أيَّة أعراض.إذا كان لدى الشخص أعراض، فعادةً ما تكون خفيفة، مثل الحمى، والتهاب الحلق، والصداع الخفيف.ونظرًا إلى أنَّ الأشخاص لا يكونون متوعكين بشدة، فإنَّ الأطباء لا يُجرون اختبارات عادةً ولا يجري التعرُّف إلى المرض على أنَّه شلل الأطفال حتى.

تكون الأعراض أكثر خطورة لدى عدد قليل من الأشخاص:

صداعٌ شديدٌ جدًّا

تيبّس الرقبة والظهر

ألم عضلي

يعاني بعضُ الأشخاص الذين يشتكون من أعراض أكثر خطورة من مشاكلٍ أكثر خطورة:

ضعف عضلي قد يستمر لفترة طويلة

الشلل، مما يجعل الشخص غير قادر على تحريك جزءٍ من جسمه

قَد يُؤثِّرُ الشلل في أجزاء مختلفة من الجسم.قد يعجز المريض عن تحريك إحدى الساقين أو كلتيهما.وقد يعجز عن البلع أو حتى التنفُّس.