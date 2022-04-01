ما هي الأنفلونزا؟
الأنفلونزا، أو النزلة الوافدة، هي عدوى فيروسية تُصيب الرئتين والمسالك الهوائية.تشبه أعراض الأنفلونزا أعراض الزُّكام الشائع بدرجة ما، ولكنَّها تكون أكثرَ شدَّةً بكثير.
تنتشر الأنفلونزا بسهولة من شخصٍ لآخر، ممَّا قد يُسبِّبُ أوبئة في بعض الأحيان (عندما يُصاب الكثير من الأشخاص بالعدوى في غضون فترة زمنية قصيرة جدًّا)
تُسبب الأنفلونزا قشعريرة، وحمى، وصداع، وألم حلق، وسعال
يتعافى معظمُ الأشخاص، ولكنَّ قد تُسبب الأنفلونزا توعّك بعض الأشخاص بدرجة كبيرة جدًّا، وقد تتسبب بوفاة البعض نتيجة الالتهاب الرئوي، وهو عدوى رئوية خطيرة
سيطلب الأطباءُ من المريض الراحة، وشرب الكثير من السوائل، وأخذ أدوية لتخفيف الأعراض عند الضرورة - وفي بعض الأحيان قد يصفون له مضادات للفيروسات
ينبغي على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر أو أكثر الحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام للمساعدة على الوقاية من الأنفلونزا
يُعدُّ لقاح الأنفلونزا هو الطريقة الأفضل للوقاية من الأنفلونزا، ولكن من الضروري الحصول على حقنة اللقاح في كل عام، حيث يتحوّر فيروس الأنفلونزا في كل عام ، لذلك من المحتمل ألا يكون لقاح العام الماضي فعالاً في الوقاية من الأنفلونزا التي تحدث في العام الحالي
ما الذي يُسبِّبُ الأنفلونزا؟
ينتشر الفيروس عن طريق:
الهواء، وذلك من خلال قطيرات الرذاذ التي ينشرها الشخص المصاب في أثناء السعال أو العطاس
لمس الأشياء التي لمسها شخص مصاب بعد مسح أنفه أو التمخط منه
يبدأ موسم الأنفلونزا في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر ويستمر حتى شهر مارس.يصاب ملايين الأشخاص بالأنفلونزا في كل سنة، ويموت الآلاف منهم.
يتحوّر فيروس الأنفلونزا بشكل طفيف من عامٍ إلى آخر.يمكن لهذه التحوّرات أن تسبب مشاكل، مثل:
بعض التحوّرات تجعل الفيروس أكثرَ فتكًا
ضرورة تحضير لقاحات جديدة في كل عام
في بعض الأحيان تؤدي التحوّرات في فيروس الأنفلونزا إلى جعله أكثر قدرة على الانتشار وأشد فتكًا معًا.يحدث هذا بضع مرات كل مائة عام، ويسبب أوبئة للأنفلونزا تنتشر في جميع أنحاء العالم.تقتل مثل هذه الأوبئة ملايين الأشخاص حول العالم.ولحسن الحظ، وبما أنَّ الفيروس يتغيَّر باستمرار، فإن الأنفلونزا شديدة الخطورة تتحول إلى أنفلونزاٍ أقلّ خطورة في نهاية المطاف.
ما هي أعرَاض الأنفلونزا؟
تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة للأنفلونزا على:
قَشعريرة
حمَّى، تصل إلى 39.4 درجة مئوية
شعور بالتوعك، والضعف، والتعب
آلام عضلية، وخاصة في الظهر والساقين
صداع شديد
سيلان الأنف
التهاب وحكة في الحلق
تشتمل الأَعرَاضُ اللاحقة على:
سعال مُنتِج للبَلغَم
الشعور بانزعاج في المعِدة وتقيُّؤ
تختفي معظم الأَعرَاض في غضون أسبوع، ولكن قد يستمر السعال لأسابيع.
قد يعاني الأشخاص في الفئات التالية من أعراض أكثر شدة: الأطفال، والحوامل، وكبار السن، والمصابون بأمراض أخرى مثل السكري وأمراض القلب والرئة، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.وقد يُصابون أيضًا بالالتهاب الرئوي.
كيف يمكن للأطباء تشخيص الإصابة بالأنفلونزا؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الأنفلونزا استنادًا إلى الأعراض عادةً، وخاصة في حال انتشار عدوى الأنفلونزا بشكل واسع في المنطقة التي يعيش فيها.وللتأكُّد من ذلك، قد يقوم الأطباء بإجراء تحليل للدَّم أو السائل من الأنف أو الحلق، للتحري عن فيروس الأنفلونزا.
إذا اشتبه الأطباء بإصابة المريض بالالتهاب الرئوي، فسوف يتخذون الإجراءات التالية:
أخذ صور بالأشعّة السينية للصدر
قياس التأكسج النبضي pulse oximetry، وهو اختبار لتحري مستويات الأكسجين في الدم عن طريق مُستشعر (حساس) يوضع على طرف الإصبع
كيف يُعالج الأطباءُ الأنفلونزا؟
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
الطلب من المريض الحصول على قسط وافر من الراحة وتناول الكثير من السوائل، وخاصةً ريثما تتعافى الحمى
الطلب من المريض أخذ أدوية مُعيَّنة لتخفيف الأعراض، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لعلاج الآلام العضلية والحمى، أو مزيلات الاحتقان لتخفيف انسداد الأنف
قد تُوصف المضادات الفيروسية للمريض في بعض الأحيان، إذا مضى على ظهور الأعراض يوم أو يومين فقط
كيف يُمكن الوِقاية من الأنفلونزا؟
ينبغي اتخاذ التدابير التالية:
الحصول على لقاح الأنفلونزا
غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر أو استخدام معقم اليدين
تجنُّب الأماكن المزدحمة في أثناء موسم الأنفلونزا
تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطاس (وخاصةًً في حال الإصابة بالأنفلونزا)
ينبغي تقريبًا على جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر وأكثر الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويًا، للمساعدة على الوقاية من الأنفلونزا.يمكن للشخص استشارة الطبيب حول لقاح الأنفلونزا.
يدخل البيض في تركيب معظمُ لقاحات الأنفلونزا، ولذلك يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة للبيض إلى أخذ لقاح أنفلونزا خاص لا يحتوي على البيض - من الضروري إخبار الطبيب إذا كانت لدى الشخص حساسية تجاه البيض
يحتاج لقاح الأنفلونزا إلى أسبوعين كي يُصبح فعالاً في وقاية الشخص من العدوى، لذلك يقترح الأطباء في الولايات المتحدة الحصول عليه في أكتوبر، قبل بدء موسم الأنفلونزا
إذا لم يتمكن الشخص من الحصول على لقاح الأنفلونزا، فقد يصف الأطباء دواءً مُضادًا للفيروسات للوقاية من الأنفلونزا في حال وجود تفشٍّ للأنفلونزا في المنطقة التي يعيش بها
قد يصاب الشخص أحيانًا بالأنفلونزا رغم حصوله على اللقاح المضاد لها.ولكن مع ذلك، فإن اللقاح يُقلل من احتمال الإصابة بالأنفلونزا بشكل كبير.كما أنَّ الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون بأنَّهم أُصِيبوا بالأنفلونزا بعد أخذ اللقاح يكونون في الحقيقة مصابين بحالة زكام، وليس بالأنفلونزا.