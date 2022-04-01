ما الذي يُسبِّبُ الأنفلونزا؟

ما الذي يُسبِّبُ الأنفلونزا؟

ينتشر الفيروس عن طريق:

الهواء، وذلك من خلال قطيرات الرذاذ التي ينشرها الشخص المصاب في أثناء السعال أو العطاس

لمس الأشياء التي لمسها شخص مصاب بعد مسح أنفه أو التمخط منه

يبدأ موسم الأنفلونزا في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر ويستمر حتى شهر مارس.يصاب ملايين الأشخاص بالأنفلونزا في كل سنة، ويموت الآلاف منهم.

يتحوّر فيروس الأنفلونزا بشكل طفيف من عامٍ إلى آخر.يمكن لهذه التحوّرات أن تسبب مشاكل، مثل:

بعض التحوّرات تجعل الفيروس أكثرَ فتكًا

ضرورة تحضير لقاحات جديدة في كل عام

في بعض الأحيان تؤدي التحوّرات في فيروس الأنفلونزا إلى جعله أكثر قدرة على الانتشار وأشد فتكًا معًا.يحدث هذا بضع مرات كل مائة عام، ويسبب أوبئة للأنفلونزا تنتشر في جميع أنحاء العالم.تقتل مثل هذه الأوبئة ملايين الأشخاص حول العالم.ولحسن الحظ، وبما أنَّ الفيروس يتغيَّر باستمرار، فإن الأنفلونزا شديدة الخطورة تتحول إلى أنفلونزاٍ أقلّ خطورة في نهاية المطاف.