ما هي الحُمَّيات النَّزفية؟
الحُمَّيات النَّزفية النزفية hemorrhagic fevers هي حالات عدوى فيروسية خطيرة تتميز بالحمّى والنزف من الفم أو الأنف أو من الأحشاء.يمكن أن تكونَ هذه العدوى قاتلةً،
قد يُصاب الشخص بهذه العدوى عن طريق لمس الأشخاص أو الحيوانات أو الحشرات أو سوائل أجسامهم، مثل لعابهم أو بولهم أو فضلاتهم أو دمهم
يستطيعُ الأطباءُ عادةً معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من حمّى نزفية عن طريق إجراء الاختبارات الدموية
لا يوجد دواءٌ يُمكن أن يشفي من الحمَّى النَّزفيَّة، لذلك يقوم الأطباء بمُعالَجَة الأعراض، ويُعطون السوائل، ويتأكَّدون من أن أعضاء الجسم تعمل بشكلٍ جيِّدٍ
ويحاولون استخدام الأدوية المُضادَّة للفيروسات في بعض الأحيان
ما الذي يُسبَّب الحمّيات النزفية؟
تنجم الحُمَّيات النَّزفية عن فيروسات.حالات الحمى النزفية hemorrhagic fevers هي مجموعة من حالات العدوى الفيروسية، بما في ذلك:
الإيبولا، في أجزاء من أفريقيا
حمّى لاسا Lassa fever، في غربي أفريقيا
حمّى الضنك Dengue fever، في آسيا وأمريكا الجنوبية
فيروس هانتا Hantavirus، في الولايات المتّحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا وكوريا
الحمّى الصفراء، في المناطق الاستوائية من أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وجنوب بنما
ما هي أعراضُ الحُمَّيات النَّزفية؟
تؤدّي هذه الفيروساتُ إلى التسرُّب من الأوعية الدموية في الجسم، ممَّا يَتسبَّب في:
نزف تحت الجلد ومن الفم أو الأنف أو الأعضاء
وبالإضافة إلى النزف، تشتمل الأعراضُ الأخرى على:
الحُمَّى
آلام العضلات والجسم
التعب والضعف
عندما تكون الحالة شديدةً، قد تحدث الغيبوبة والصدمة، وفشل الرئتين والكبد والكلى