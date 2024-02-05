ما هي أعراضُ الحُمَّيات النَّزفية؟

ما هي أعراضُ الحُمَّيات النَّزفية؟

تؤدّي هذه الفيروساتُ إلى التسرُّب من الأوعية الدموية في الجسم، ممَّا يَتسبَّب في:

نزف تحت الجلد ومن الفم أو الأنف أو الأعضاء

وبالإضافة إلى النزف، تشتمل الأعراضُ الأخرى على: