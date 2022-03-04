ما هي أعراضُ الحمّى الصفراء؟

ما هي أعراضُ الحمّى الصفراء؟

لا تظهر أيَّة أعراض عندَ بعض الأشخاص.

وتشتمل الأَعرَاضُ المُبكِّرة على:

الصُّدَاع المفاجئ، والحمّى، والقشعريرة، وآلام العضلات

الشعور بالضعف والدوخة

الشعور بالغثيان والتقيُّؤ

تزول جميعُ هذه الأَعرَاض بعد بضعة أيام؛لا يعاني معظمُ الأشخاص من المزيد من الأعراض، ويتعافون من الحمى الصفراء؛بينما تظهر أعراض أخرى أكثر خطورة عند أشخاص آخرين.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤثر الفيروس في العديد من الأعضاء، بما في ذلك الكبد والكلى والقلب.وقد تشتمل الأَعرَاضُ اللاحقة على: