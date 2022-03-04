ما هي الحُمَّى الصفراء؟
الحمى الصفراء Yellow fever هي عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البعوض.
وهي تنجم عن التعرُّض لسع بعوضة مصابةٍ بالعدوى
يحمل البعوض في المناطق الاستوائية من أفريقيا الوسطى وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية الحمّى الصفراء
وهي تسبّب الصُّداع والدَّوخة وآلام العضلات والحمَّى
وفي بعض الأحيان، يتحوَّل لون الجلد والعينين إلى الأصفر (اليرقان) لأن المرضَ يُصيب الكبد
يمكن أن تكونَ الحُمَّى الصفراء مميتة إذا كان يؤثر بشكلٍ شديدٍ في الأعضاء الداخلية
إن أفضل الطرق للوقاية من الحمى الصفراء هي الحصول على اللقاح وتجنب لدغات البعوض
ما الذي يُسبِّبُ الحمَّى الصفراء؟
تنجم الحُمَّى الصَّفراء عن العدوى بفَيروستحمل الفيروس بعضُ الحيوانات التي تعيش في المناطق المدارية من أمريكا الجنوبية وأفريقيا.وعندما يلدغ البعوضُ شخصًا مصابًا العَدوَى، فإنَّه يبتلع الدَّم الذي يحتوي على الفيروس، وينقله إلى أي شخص آخر يلدغه؛
ما هي أعراضُ الحمّى الصفراء؟
لا تظهر أيَّة أعراض عندَ بعض الأشخاص.
وتشتمل الأَعرَاضُ المُبكِّرة على:
الصُّدَاع المفاجئ، والحمّى، والقشعريرة، وآلام العضلات
الشعور بالضعف والدوخة
الشعور بالغثيان والتقيُّؤ
تزول جميعُ هذه الأَعرَاض بعد بضعة أيام؛لا يعاني معظمُ الأشخاص من المزيد من الأعراض، ويتعافون من الحمى الصفراء؛بينما تظهر أعراض أخرى أكثر خطورة عند أشخاص آخرين.
في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤثر الفيروس في العديد من الأعضاء، بما في ذلك الكبد والكلى والقلب.وقد تشتمل الأَعرَاضُ اللاحقة على:
حُمَّى شديدة
تقيُّؤ الدم
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
النزف من الأنف أو اللثة أو المستقيم أو الأمعاء
صدمة (انخفاض ضغط الدم بشكل خطير)
الاختِلاجَات والغيبوبة (في الحالات الشديدة)
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ حمّى صفراء؟
يشتبه الأطباءُ بالحمّى الصفراء إذا كانت لديك أعراض ، وكانوا في منطقة توجد بها حالات للحمى الصفراء.يقوم الأطبَّاء بالاختبارات للتأكُّد من التشخيص؛
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الحمّى الصفراء؟
لا يُوجَد علاج يشفي من الحمّى الصفراءولكن، يقُوم الأطباء بمُعالَجَة الأَعرَاض، ويعطون المريض:
السوائل عبر الوريد للحفاظ على ضغط الدَّم
أدوية لعلاج النَّزف أو وقفه، مثل فيتامين K الذي يساعد على تخثّر الدَّم
في بعض الأحيان، يُوضَع المريضُ على جهازٍ يتولّى مسؤولية الكلى (غَسل الكُلى) وإزالة الفضلات من الجسم
إبقاء الشخص في غرفة يجري فحصها ورشها برذاذ بقّ للحشرات، وذلك لمنع البعوض من نقل الفيروس إلى أشخاصٍ آخرين
كيف يُمكن الوِقاية من الحمّى الصفراء؟
تجنُّب لسعات البعوض
إذا كان الشخصُ يعيش في مناطق تنتشر فيها الحمَّى الصفراء أو يزورها، ينبغي عليه اتخاذ خطوات لتجنُّب لسعات البعوض:
وضع رذاذ مبيد الحشرات DEET على الجلد
ارتداء ثياب مُعالجة بمادة طاردة للحشرات تحتوي على البيرميثرين permethrin
استخدام الناموسيات
ارتداء قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة
تجنّب الخروج إلى الخارج إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك
ينبغي الحصولُ على اللقاح في حال الذهاب إلى منطقة تنتشر فيها الحمَّى الصفراء
يتوفر لقاح للوقاية من الحمّى الصفراء، وينبغي أن يؤخذ قبل 3 إلى 4 أسابيع من الذهاب.
في الولايات المتّحدة، يُعطى لقاحُ الحمّى الصفراء في عيادات طب السفر، المنتشرة في جميع أنحاء البلاد
يمكن لمعظم الناس الحصول على اللقاح، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، أو النساء الحوامل، أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي - تحدَّث إلى الطبيب بشأن الحصول على اللقاح