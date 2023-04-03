ما هو السَّيَلان؟
داء السيلان هو أحد أنواع العدوى المنتقلة بالجنس.العدوى المنتقلة بالجنس هي عدوى تنتشر من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجنسي. يصيب السَّيَلانُ الأعضاءَ التناسلية عندَ الرجال، وقناتي فالوب والمبيض عند النساء.تَصل قناتا فالوب المَبيضين (عضوان تناسليان يَجرِي تخزين البيوض فيهما) بالرحم.
في بعض الأحيان، يمكن أن يسبِّب الجنس عن طريق الفم التهابَ الحلق بمرض السَّيَلان.ويمكن أن يسبِّب الجنس الشرجي التهابَ المستقيم (حيث يَجرِي تخزين البراز) بمرض السَّيَلان.
يمكنك حدوثُ مرض السَّيَلان من خلال المهبل، أو عن طريق الفم، أو الجنس الشرجي مع شخص مصاب
ويمكن للمرأة الحامل أن تنتشرَ مرض السَّيَلان إلى عيني طفلها في أثناء الولادة
يسبِّب السَّيَلان أعراضًا على الجزء المصاب من الجسم، ولكن يمكن أن ينتشرَ إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل المفاصل أو الجلد
إذا كنت ناشطًا جنسيًا أو حاملًا، تحدَّث أو تحدَّثي مع طبيبك حول فحص تحرِّي السَّيَلان
يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة السَّيَلان بالمضادَّات الحيوية
المرأة التي لديها مرض السَّيَلان ولا تحصل على العلاج يمكن أن تُصاب بـ الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ (PID).الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ هو عدوى في الرحم أو قناتي فالوب أو كليهما.كما يمكن أن ينتشرَ إلى المبيضين ومجرى الدم أيضًا.وقد يسبِّب الضرَرَ للأعضاء التناسلية، ويجعل من الصعب حدوث الحمل.
والرجل الذي لديه مرض السَّيَلان يمكن أن يحدُثَ لديه التهاب البربخ، وهو عدوى في البربخ.والبربخُ هو أنبوب ملفوف على ذروة كلّ خصية.يسبِّب التهابُ البربخ ألمًا وتورّمًا في كيس الصفن.
ما هي أعراضُ السَّيَلان؟
النِّسَاء
ألم خفيف في منطقة المَهبل
خروج سائل أصفر من المهبل (مُفرَزات مهبلية)
الشعور بالحاجة إلى التبوّل أكثر من المعتاد
ألم عندَ التبول
ألم شديد أو مزعج في أسفل البطن عندَ حدوث الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ PID
الرِّجال
ألم خفيف أو مزعج جدًّا عندَ التبوّل
نجيج أصفر مخضرّ (سائل سميك) من القضيب
الشعور بالحاجة إلى التبوُّل أكثر من المعتاد
احمراء وتورّم عندَ فتحة القضيب
تورّم مؤلم لكيس الصفن على أحد أو كلا الجانبين إذا كان لديك التهاب البربخ
النِّسَاءُ والرِّجَال
في حالة إصابة المستقيم (حيث يَجرِي تخزين البراز) أو فتحة الشرج (حيث يخرج البراز)، قد يكون لديك ألمٌ وسائل أصفر سميك يخرج من فتحة الشرج.
ولكن، إذا أُصيبَ الحلق، فلن يكون لديك أي أعراض عادة، ومع ذلك قد يحدث التهابٌ في الحلق.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديّ مرض السَّيَلان؟
يشتبه الأطباءُ بالسَّيَلان اعتمادًا على الأَعرَاض
وللتأكُّد، يقُومون باختباراتٍ على عَيِّنَة من القضيب، أو المهبل، أو الحلق، أو المستقيم
قد يضع طبيبك مسحة قطنية صغيرة في القضيب أو الحلق أو المستقيم للحصول على عَيِّنَة من السَّوائل لاختبارها.عند النساء، ينظر الطبيب في المهبل باستخدام موسع بلاستيكي ويأخذ مسحة من المفرزات من عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم الذي يفتح في المهبل).
إذا كنت حاملًا أو أكثر عرضة للإصابة بالسَّيَلان، قد يقوم طبيبك بإجراء اختبار البول لتحرِّي السَّيَلان عندما لا يكون لديك أيّ أعراض.تتعرَّض النساءُ لخطر أكبر إذا كانت:
تمارس الجنس وتقلّ أعمارهن عن 25 عامًا
مصابات بإحدى أنواع العدوى المنتقلة بالجنس
القيام بنشاطات جنسية محفوفة بالمخاطر (مثل الانخراط في المهن الجنسية، أو وجود شريك يعمل في المهن الجنسية، أو وجود العديد من الشركاء الجنسيين، أو عدم استخدام الواقي الذكري بانتظام)
لديها شريك يقوم بأنشطة جنسية محفوفة بالمَخاطر
أمَّا الرجالُ فيكونون أكثر عرضة للخطر إذا:
كانوا قد مارسوا الجنسَ مع رجل في العام الماضي
قد يلجأ الأطباءُ أيضًا إلى اختبار الدَّم أو البول لتحرِّي الأنواع الأخرى للعدوى المنتقلة بالجنس، لأنَّ الكثيرَ من الأشخاص يكون لديهم أكثر من نوع واحد من العدوى المنتقلة بالجنس.
كيف يعالج الأطبَّاءُ مرضَ السَّيَلان؟
يقوم الأطباء بما يلي:
إعطاء حقنة من المضادَّات الحيوية في العضل
إعطاء المضادَّات الحيوية عن طريق الفم
النُّصح بتجنّب ممارسة الجنس حتى يَجرِي أخذ جميع المضادَّات الحيوية الموصوفة لمنع انتشار مرض السَّيَلان
المُعالجَة في المستشفى بالمضادَّات الحيوية عن طريق الوريد إذا انتشرت الإصابة إلى المفاصل
اختبار الشريك الجنسي وعلاجه من السيلان