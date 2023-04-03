داء السيلان هو أحد أنواع العدوى المنتقلة بالجنس.العدوى المنتقلة بالجنس هي عدوى تنتشر من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجنسي. يصيب السَّيَلانُ الأعضاءَ التناسلية عندَ الرجال، وقناتي فالوب والمبيض عند النساء.تَصل قناتا فالوب المَبيضين (عضوان تناسليان يَجرِي تخزين البيوض فيهما) بالرحم.

في بعض الأحيان، يمكن أن يسبِّب الجنس عن طريق الفم التهابَ الحلق بمرض السَّيَلان.ويمكن أن يسبِّب الجنس الشرجي التهابَ المستقيم (حيث يَجرِي تخزين البراز) بمرض السَّيَلان.

يمكنك حدوثُ مرض السَّيَلان من خلال المهبل، أو عن طريق الفم، أو الجنس الشرجي مع شخص مصاب

ويمكن للمرأة الحامل أن تنتشرَ مرض السَّيَلان إلى عيني طفلها في أثناء الولادة

يسبِّب السَّيَلان أعراضًا على الجزء المصاب من الجسم، ولكن يمكن أن ينتشرَ إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل المفاصل أو الجلد

إذا كنت ناشطًا جنسيًا أو حاملًا، تحدَّث أو تحدَّثي مع طبيبك حول فحص تحرِّي السَّيَلان

يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة السَّيَلان بالمضادَّات الحيوية

المرأة التي لديها مرض السَّيَلان ولا تحصل على العلاج يمكن أن تُصاب بـ الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ (PID).الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ هو عدوى في الرحم أو قناتي فالوب أو كليهما.كما يمكن أن ينتشرَ إلى المبيضين ومجرى الدم أيضًا.وقد يسبِّب الضرَرَ للأعضاء التناسلية، ويجعل من الصعب حدوث الحمل.

والرجل الذي لديه مرض السَّيَلان يمكن أن يحدُثَ لديه التهاب البربخ، وهو عدوى في البربخ.والبربخُ هو أنبوب ملفوف على ذروة كلّ خصية.يسبِّب التهابُ البربخ ألمًا وتورّمًا في كيس الصفن.