بعض أنواع العدوى المنتقلة بالجنس لا تسبِّب أَعرَاضًا.إذا كان لدى الشخص أعراض عدوى منتقلة بالجنس، فقد يشتكي من:

قروح على الأعضاء التناسلية أو الفم

مُفرزات من القروح أو الأعضاء التناسليَّة

ألم أو حكَّة

ألم عند التبوّل

إذا لم يحصل الشخص على العلاج بسرعة، فيمكن للعدوى المنتقلة بالجنس أن تسبِّبَ مشاكلَ أكثر خطورة: