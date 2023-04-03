ما هي العدوى المنتقلة بالجنس؟
العدوى المنتقلة بالجنس هي حالاتُ عدوى تسري من شخصٍ إلى آخر عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك ممارسةُ الجنس عن طريق الفم.
وقد يكون سببُ هذه العدوى المنتقلة بالجنس أنواعًا مختلفة من الجراثيم، بما في ذلك المتدثِّرة (الكلاميديا)، ومرض السَّيَلان، وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري، ومرض الزهري
يمكن أن تنتشرَ بعضُ أنواع العدوى المنتقلة بالجنس من خلال التقبيل أو الاتصال الوثيق بالجسم، وليس مجرَّد الجماع
وقد تسبِّب بعضُ أنواع العدوى المنتقلة بالجنس مشاكلَ صحِّية خطيرة جدًّا في جميع أنحاء الجسم
يمكن أن يساعدَ استخدامُ الواقي الذكري في الوقاية من العدوى المنتقلة بالجنس
السبيل من المهبل إلى المَبيضين
عند النساء، يمكن لبعض الكائنات الحية أن تدخل المهبل وتصيب الأعضاء التناسلية الأخرى.يمكن لهذه الكائنات الدقيقة أن تدخل عن طريق المهبل إلى عنق الرحم والرحم وقد تصل إلى نفير فالوب وفي بعض الأحيان إلى المبيض.
السبيل من القضيب إلى البربخ
تنتقل الكائنات الدقيقة عند الرجال عادةً عبر الإحليل باتجاه الأعلى، وتنتقل إلى القناة التي تحمل النطاف من الخصيتين (الأسهر vas deferens أو القناة الناقلة للنطاف) لكي تصيب البربخ الذي يتوضع في أعلى الخصيتين.
ما الذي يسبِّب العدوى المنتقلة بالجنس؟
العدوى المنتقلة بالجنس هي التي تسبِّبها الفيروسات الصغيرة والبكتيريا والطفيليات، حسب المرض.يمكن أن يُصابَ الأشخاصُ الذين يمارسون الجنس مع شريك مصاب بالعدوى المنتقلة بالجنس.وقد يكون النشاطً الجنسي في المهبل، أو عن طريق الفم، أو الشرج.ولكن، كما يمكن أن تنتشرَ بعضُ أنواع العدوى المنتقلة بالجنس بطرائقٍ أخرى، بما في ذلك:
التَّقبيل أو اتصال الجسم الوثيق
من الأمّ إلى الطفل قبلَ أو في أثناء الولادة
الرضاعة الطبيعيَّة Breastfeeding
ما هي أعراضُ العدوى المنتقلة بالجنس؟
بعض أنواع العدوى المنتقلة بالجنس لا تسبِّب أَعرَاضًا.إذا كان لدى الشخص أعراض عدوى منتقلة بالجنس، فقد يشتكي من:
قروح على الأعضاء التناسلية أو الفم
مُفرزات من القروح أو الأعضاء التناسليَّة
ألم أو حكَّة
ألم عند التبوّل
إذا لم يحصل الشخص على العلاج بسرعة، فيمكن للعدوى المنتقلة بالجنس أن تسبِّبَ مشاكلَ أكثر خطورة:
حالات عدوى في القلب والدماغ
السَّرطان
العُقم (عندما لا يمكنك الحَمل)
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص عدوى منتقلة بالجنس؟
يمكن للطبيب أن يجري اختبارات على الدَّم والبول، أو على عَيِّنَة من من القضيب، أو المهبل، أو الحلق، أو المستقيم.
إذا كان لدى الشخص عدوى منتقلة بالجنس، يجري الأطباء اختبارات للتحري عن غيرها من حالات العدوى المنتقلة بالجنس أيضًا ـــ فالأشخاص الذين لديهم إحدى حالات العدوى المنتقلة بالجنس لديهم فرصة كبيرة نسبيًا لوجود عدوى أخرى منها.
كيف يمكن الوقاية من العدوى المنتقلة بالجنس؟
المُمارسَة الجنسيَّة الآمنَة
استخدام الواقي الذكري بشكلٍ صحيح في كل ممارسة للجنس
تجنّب وجود الكثير من الشركاء الجنسيين
تجنّب ممارسة الجنس مع الأشخاص الذين يمتهنون الجنس
يساعد ختانُ الذكور (عملية جراحية لإزالة القلفة من القضيب) على الحدِّ من انتشار فيروس العَوَز المَناعي البَشَري من النساء إلى الرجال
كيفيَّة استخدام الواقي الذكري
الحصولُ على اللقاحات (الحُقَن)
هناك لقاحاتٌ لللوقاية من بعض أنواع العدوى المنتقلة بالجنس:
لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهما بين 11 و 12 سنة
لقاح التهاب الكبد البَائي الذي يُعطَى للمَواليد الجُدُد
لقاح التهاب الكبد أ الذي يُعطَى للأشخاص الذين تتراوح أعمارُهم بين سنة وأكثر
كيف يعالج الأطبَّاءُ العدوى المنتقلة بالجنس؟
يمكن علاجُ معظم أنواع العدوى المنتقلة بالجنس بالأدوية.ولكنَّ بعضَ أنواع العدوى المنتقلة بالجنس لا يمكن الشفاء منها، لذلك تبقى مدى الحَياة.