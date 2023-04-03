معظمُ الرجال لا يكون لديهم أعراضٌ أو تكون الأعراضُ خفيفة فقط.ولكن، حتى لو لم يكن لديك أَعرَاض، يبقى بإمكانك نشر العدوى إلى الشريك.إذا كان لديك أَعرَاض، قد يكون لديك:

مفرزات رغوية من القضيب

ألم أو حرقة عند التبوُّل

الشعور بالحاجة إلى التبوُّل أكثر من المعتاد