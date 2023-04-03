ما هو داءُ المُشَعَّرات؟
داء المشعرات هو أحد الأنواع الشائعة من العدوى المنتقلة بالجنس.العدوى المنتقلة بالجنس هي عدوى تنتشر من شخصٍ لآخر عن طريق الاتصال الجنسي.ويعدُّ داء المُشَعَّرات أكثر ميلًا للتسبُّب في أعراض لدى النساء مقارنة بالرجال.
والسببُ الأكثر شُيُوعًا هو ممارسة الجنس مع شريك مصاب
قد يكون لدى النساء المصابات ألم عند التبوُّل والكثير من السَّائِل الأخضر أو الأصفر الذي يخرج من المهبل (مُفرَزات مهبليَّة)
لا يكون لدى الرجال أي أعراض عادة، أو يكون لديهم ألم خفيف عندَ التبوُّل ومفرزات رغويَّة من القضيب
يلجأ الأطباءُ إلى مُعالَجَة داء المُشَعَّرات بالمضادَّات الحيويَّة
وللمساعدة على منع الإصابة بهذا المرض، يجب استخدامُ الواقي الذكري عندَ ممارسة الجنس
ما الذي يسبِّب داءَ المُشَعَّرات؟
يحصل داءُ المُشَعَّرات عن طريق ممارسة الجنس مع شريك مُصَاب به.وقد لا يكون لدى شريكك أيّ أعراض لداء المُشَعَّرات، ولكن يمكن أن يكونَ مُعدِيًا.
ما هي أعراضُ داء المُشَعَّرات؟
النِّساء
قد تحدث الأَعرَاضُ البولية والمهبلية وحدها أو معًا.
المُفرَزاتُ المهبلية قد تكون خضراء أو صفراء في اللون، ورقيقة، وتبدو فقاعية أو رغويَّة، وذات رائحة غريبة، وتحدث بكمياتٍ كبيرة
حكَّة، أو احمرار، أو ألم حولَ فتحة المهبل
ألم أو حرقة عند التبوُّل
الشعور بالحاجة إلى التبوُّل مِرارًا
الرِّجال
معظمُ الرجال لا يكون لديهم أعراضٌ أو تكون الأعراضُ خفيفة فقط.ولكن، حتى لو لم يكن لديك أَعرَاض، يبقى بإمكانك نشر العدوى إلى الشريك.إذا كان لديك أَعرَاض، قد يكون لديك:
مفرزات رغوية من القضيب
ألم أو حرقة عند التبوُّل
الشعور بالحاجة إلى التبوُّل أكثر من المعتاد
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ داء المُشَعَّرات؟
النِّسَاء
سوف ينظر الطبيب في المهبل باستخدام موسع بلاستيكي ويأخذ عَيِّنَة من المفرزات بمسحة قطنية.يفحص الطبيبُ العينة تحت المجهر عادة.ونادرًا ما يرسل طبيبك العينة إلى المختبر للاختبار.
الرِّجال
يشتبه الطبيبُ بداء المُشَعَّرات عندَ تشخيصه عندَ الشريك الأنثى عادة.وفي هذه الحالة، سيقوم الطبيبُ في كثير من الأحيان بإعطائك العلاج دون أن يجري أيَّ اختبارات.
لاختبار وجود داء المُشَعَّرات، سوف يضع طبيبك مسحة قطنية صغيرة في القضيب للحصول على عيِّنة.ويقوم بإرسال العيِّنة إلى المختبر للاختبار.
كيف يعالج الأطبَّاء داء المُشَعَّرات؟
يقوم الأطباءُ بإعطائك المضادَّات الحيويَّة (مثل ميترونيدازول أو تينيدازول) عن طريق الفم - النساء غالبًا ما يحتجن إلى جرعة واحدة فقط، ولكن الرجل قد يحتاج إلى أخذ المضادّ الحيوي مدَّة 5 إلى 7 أيَّام
ولكن، يجب ألّا تشربَ الكحول لمدة 72 ساعة على الأقلّ بعد أخذ المضادّ الحيوي - حيث يمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان والقيء والصداع
وسيخبرك الأطباءُ بتجنّب ممارسة الجنس حتى تختفي العدوى
يجب أن يَجرِي تحرٍّ للشركاء الجنسيين عن طريق الطبيب الذي سيصف المضادّ الحيوي نفسه لهم.