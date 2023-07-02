ما هو السَّرَطان؟
السَّرَطانُ هو نموٌ للخَلايا في جسمك خارج نطاق السيطرة.والخَلايا هي لَبِناتُ بناءٍ صغيرة في الجسم؛حيث تتخصَّص الخلايا فيما تفعله؛فعلى سَبيل المثال، تمتلك الأمعاءُ لديك خَلايا عضليَّة لجعلها تتقلَّص، وخَلايا عصبيَّة للسيطرة على تلك الخَلايا العضليَّة، وغيرهما من الخَلايا لامتصاص الطعام.وهناك العَديدُ من أنواع الخَلايا في أجزاء أخرى من الجسم.
والخَلايا الجديدة في جسمك تنمو عادةً لتحلَّ محلَّ الخلايا التي ماتت أو أصبحت قَديمة جدًّا (شائخة) فقط.وكلُّ خلية جديدة تبدو وظائف مثل الخلية الأم.وتختلف الخَلايا السَّرطانية (الخبيثة) عن الخلايا الطبيعية بطرائق عَديدة، لأنَّها:
تتضاعَف بسرعةٍ كبيرة
الاستِمرار في التضاعُف على الرغم من أنّ العضو لا يحتاج إلى المَزيد من الخلايا
تبدو غيرَ طبيعية، ولا تعمل بشكلٍ صحيح عادة
لا تبقى في المكان الذي تنتمي إليه - فهي تَغزو الأعضاءَ المجاورة أو تنتشر إلى أجزاء بعيدة من الجسم (تنتقل)
تتجمَّع بعضُ أنواع الخلايا السَّرَطانية معًا لتشكِّل كتلةً صُلبة تُسمَّى الورم؛ولكن، ليست كلُّ الأورام سَرطانيَّة.تُوصف الأورامُ غير السرطانية بأنها حَميدة.
عندما يتحدَّث الأطباءُ عن "مرحلة" السَّرَطان (المرحلة الأولى، أو المرحلة الثانية، أو المرحلة الثالثة، أو المرحلة الرابعَة)، فإنَّهم يَصِفون حجمَ السَّرَطان وما إذا كانَ قد انتشَر وإلى أينَ انتشر.تنمو وتنتشر بعضُ أنواع السَّرَطان أسرعَ من غيرها.وتُسمَّى هذه السَّرَطاناتُ عدوانيَّة aggressive.
لماذا يقتلك السَّرَطان؟
تقتلُ الخلايا السَّرَطانية الشخص إذا:
منعت أو أحصرت وظيفة مهمَّة في الجسم
أنتجت موادّ تتداخل مع الأعضاء الأخرى
وتشتمل الأماكنُ الخطرة التي ينمو فيها السَّرَطان على:
الرئتين: صعوبة في التنفُّس
البطن: سدّ الأمعاء
الدماغ: ارتفاع الضغط داخل الجمجمة
الأوعية الدموية الرئيسيَّة: نزف غزير أو مميت
نِقي العَظم (الأحياز أو الفراغات المجوَّفة لعظامك، حيث يَجرِي تصنيعُ خلايا الدم): نقص تعداد الدَّم بشكلٍ خَطير (فقر دم)، والنزف المفرط، واضطراب مكافحة حالات العدوى، وضعف العظام التي تصبح سهلةَ الكسر
يمكن أن تسبِّبَ الموادُ التي تُطلقها السَّرَطانات مشاكل حتَّى عندما لا ينمو السَّرَطانُ في مكانٍ خطير.وفيما يلي بعض ما تسبِّبه هذه المواد:
نقص الشَّهية: نَقص الوَزن الشديد، اضطراب مُكافحَة حالات العدوى
التداخُل مع تصنيع خلايا الدم: نقص تعداد الدَّم (فقر الدم)، والنزف المفرط، واضطراب مكافحة حالات العدوى
التداخل مع التوازن الكيميائي في الجسم: اضطراب وظيفة القلب، الغَيبوبة
وتُسمَّى المشاكلُ الناجمة عن هذه المواد المتلازمات المُصَاحِبة للوَرَم paraneoplastic syndromes.
أين يمكن أن يحدثَ السَّرَطانُ في جسمك؟
يمكن أن يحدُثَ السَّرَطانُ في أيِّ خلية تقريبًا، بما في ذلك تلك الموجودة في الدَّم والعظام والأعضاء.ويختلف كلُّ نوع من أنواع السَّرَطان حسب نوع الخلية التي بدأ منها.وتجري تسميةُ السَّرَطان حسب العضو الذي بدأ فيه؛فعلى سَبيل المثال، "سرطان الرئة".
ما هي السَّرَطاناتُ الأكثر شُيُوعًا؟
السَّرَطان ليس مرضًا واحدًا، بل هو عدد من الأمراض.
أنواع السَّرَطان الخمسة الأكثر شيوعًا في الرجال، من الأكثر إلى الأقل، هي:
أنواع السَّرَطان الخمسة الأكثر شيوعًا في النساء، من الأكثر إلى الأقل، هي:
وهناك من يقول إنَّ سرطانَ الجلد هو الأكثر شُيُوعًا.ولكن، نظرًا لأنَّ الإحصائيَّات الدَّقيقة ليست متاحة بالنسبة لجميع أنواع سرطان الجلد، لم يَجرِِ تضمينُه في هذه القوائم.