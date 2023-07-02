السَّرَطانُ هو نموٌ للخَلايا في جسمك خارج نطاق السيطرة.والخَلايا هي لَبِناتُ بناءٍ صغيرة في الجسم؛حيث تتخصَّص الخلايا فيما تفعله؛فعلى سَبيل المثال، تمتلك الأمعاءُ لديك خَلايا عضليَّة لجعلها تتقلَّص، وخَلايا عصبيَّة للسيطرة على تلك الخَلايا العضليَّة، وغيرهما من الخَلايا لامتصاص الطعام.وهناك العَديدُ من أنواع الخَلايا في أجزاء أخرى من الجسم.

لمحة عامة عن السرطان فيديو

والخَلايا الجديدة في جسمك تنمو عادةً لتحلَّ محلَّ الخلايا التي ماتت أو أصبحت قَديمة جدًّا (شائخة) فقط.وكلُّ خلية جديدة تبدو وظائف مثل الخلية الأم.وتختلف الخَلايا السَّرطانية (الخبيثة) عن الخلايا الطبيعية بطرائق عَديدة، لأنَّها:

تتضاعَف بسرعةٍ كبيرة

الاستِمرار في التضاعُف على الرغم من أنّ العضو لا يحتاج إلى المَزيد من الخلايا

تبدو غيرَ طبيعية، ولا تعمل بشكلٍ صحيح عادة

لا تبقى في المكان الذي تنتمي إليه - فهي تَغزو الأعضاءَ المجاورة أو تنتشر إلى أجزاء بعيدة من الجسم (تنتقل)

تتجمَّع بعضُ أنواع الخلايا السَّرَطانية معًا لتشكِّل كتلةً صُلبة تُسمَّى الورم؛ولكن، ليست كلُّ الأورام سَرطانيَّة.تُوصف الأورامُ غير السرطانية بأنها حَميدة.

عندما يتحدَّث الأطباءُ عن "مرحلة" السَّرَطان (المرحلة الأولى، أو المرحلة الثانية، أو المرحلة الثالثة، أو المرحلة الرابعَة)، فإنَّهم يَصِفون حجمَ السَّرَطان وما إذا كانَ قد انتشَر وإلى أينَ انتشر.تنمو وتنتشر بعضُ أنواع السَّرَطان أسرعَ من غيرها.وتُسمَّى هذه السَّرَطاناتُ عدوانيَّة aggressive.