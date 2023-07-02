تحتوي كلُّ خليَّة من خلايا الجسم على الجينات.والجيناتُ هي مجموعةُ التعليمات التي تخبر كلَّ خلية من خلاياك بما يجب القيام به.وتُملِي هذه الجيناتُ على الخَلايا متى تنمو، ومتى تتوقَّف عن النمو، وما هي المواد التي يجب أن تصنِّعَها؛

في بعض الأحيان يمكن لإحدى الجينات أن تحول خلية ما إلى خلية سرطانية إذا:

كان قد تضرَّر عن طريق شيء تعرَّضت له (عامل بيئي)

جرى نَسخُ الجين بشكلٍ غير صحيح في أثناء نموِّ الخلايا الطبيعي

وفي حالاتٍ أقلّ احتمالاً، تَرِث جين السَّرَطان من أحد والديك.ولذلك، يكون الأشخاص في أسرة ما أكثرَ عرضة للإصابة بسرطان معيَّن في بعض الأحيان.ويمكن أن يسري الجينُ المسبِّب للسرطان في تلك العائلة.وهكذا، يزيد أحدُ الجينات المسبِّبة للسرطان، يُسمَّى BRCA، من خطر الإصابة بسرطان الثدي.