هناك طرائق عديدة ومختلفة يمكن للأطباء من خلالها تعزيز الاستجابة المناعية لمساعدة الجسم على مُكافحَة السَّرَطان.يمكن أن يقومَ الأطباء:

بإعطاء المريض نُسخَا من أجسام مُضادَّى جرى تصنيعها في المُختبر لاستهداف الخلايا السَّرَطانية وتخريبها.

أخذ خلايا (كُريَّات الدَّم البيضاء) من الجِهاز المَناعيّ للمريض، وجعلها تتكاثر في المختبر، ومن ثمَّ اعادتها إلى المَريض

إعطاء المريض موادّ تجعل جهازه المناعيّ يَعمل بشكلٍ أفضل على اكتشاف الخلايا السَّرَطانية النوعية لديه والقضاء عليها

إعطاء المريض أدوية يمكنها أن تضعفَ دفاعاتِ الخلايا السَّرَطانية التي تحميها من الجهاز المناعي

عندما يستخدم الأطباءُ خَلايا من الجِهاز المَناعيّ للمريض، يستخدمون أحيانًا خلايا تعلمُ مُسبقَا كيف تُهاجِمُ السرطان، وأحيانًا يقومون بتعديل الخلايا لِتُصبِح فعالةً أكثر.تؤثِّر معظمُ المُعالجَات المناعية في عددٍ قليل من أنواع السَّرَطان فقط.