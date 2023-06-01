تَستخدِم المُعالجةُ الشعاعيَّة جهازًا يُرسِلُ حُزمةً من الأشعَّة إلى الجزء المصاب بالسرطان من الجسم.وهناك نوعان من الحُزَم الشعاعيَّة:

أشعَّة غامَّا

حُزَم البروتونات

يمكن أن تَستهدف حزمُ البروتونات السرطانَ بدقة أكبر من أشعَّة غاما.ولكن، أيًّا كان نوعُ الحزمة المستخدمَة، فإنَّ معظمَ الأشخاص يتلقَّونَ المُعالجَة الشعاعيَّة كلَّ يوم لمدة 6 إلى 8 أسابيع.

هناك طريقةٌ أخرى يلجأ إليها الأطبَّاء لتجنُّب إحداث ضرر في النسيج السليم، وهي تصويب حزمة الإشعاع نحوَ السَّرَطان من جوانب مختلفة في الجسم ومن زوايا مختلفَة.وبهذه الطريقة، يضرب الإشعاعُ السَّرَطان دائمًا، ولكنَّ لا تُصيب حزمة الشعاع نفس النسيج السليم في كل مرَّة.

تنطوي الأنواعُ الأخرى للمُعالجة الشعاعيَّة على: